Над Туапсе в РФ — клуби чорного диму: дрони атакували порт, горить НПЗ

НПЗ входить до складу "Роснефть". Минулого тижня він уже зазнав нападу і горів кілька діб.

Коротко:

У резервуарному парку НПЗ в Туапсе спалахнула масштабна пожежа

Очевидці повідомляли про вибухи в районі порту

Губернатор підтвердив атаку дронів

В ніч на 20 квітня в російському Туапсі (Краснодарський край РФ) пролунали вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців, мешканці Туапсе повідомляли про атаку на морський порт.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку і пожежу в порту, заявивши, що загинув один чоловік, ще один - поранений.

"Туапсе сьогодні вночі зазнало ще однієї масованої атаки безпілотників. В результаті в морському порту, за попередньою інформацією, загинув один чоловік. Висловлюю глибоке співчуття рідним. Ще один – постраждав, йому надають всю необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод утворює єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Станом на ранок понеділка на НПЗ видно великі клуби диму. У Мережі публікують кадри:

Як писав Главред, в ніч на 16 квітня цей НПЗ вже був атакований та горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Як писав Главред, вранці 18 квітня в Самарській області Росії було гучно. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ. Після атаки на НПЗ піднявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.

У ніч на 15 квітня в Росії пролунали потужні вибухи. Під атакою українських дронів опинилася Бєлгородська область. У місті Валуйки БПЛА вразили склади паливно-мастильних матеріалів і логістику окупаційної армії РФ.

Вночі на 11 квітня невідомі безпілотники атакували Краснодарський край, де після серії вибухів з'явилося яскраве сяйво в небі та спалахнула пожежа. Під ударом могла опинитися виробничо-диспетчерська станція "Кримська".

В ніч на 9 квітня щонайменше 20 вибухів прогриміло в районі міста Кримськ. Безпілотники могли атакувати Кримську лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС). Це об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

