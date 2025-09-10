Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

Віталій Кірсанов
10 вересня 2025, 11:58
79
Діти Путіна і Кабаєвої не розглядаються главою РФ як наступники.
У РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна
У РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна / Колаж: Главред, фото УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

  • Аліна Кабаєва останнім часом стала частіше з'являтися на ТБ
  • Кабаєва конкурент дочок Путіна в боротьбі за його увагу

Таємна дружина російського диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва не впливає на його рішення. Члени сім'ї Путіна користуються всіма благами, проте не мають політичної ваги.

Водночас, Аліна Кабаєва останнім часом стала частіше з'являтися в ефірі федеральних каналів РФ: від турнірів її імені до прем'єр фільмів у Пекіні. Про те, навіщо розкручують коханку Путіна, і чи має вона вплив на главу Кремля, розповів політолог Станіслав Бєлковський.

відео дня

"Але навіть якщо вважати Кабаєву найближчою людиною до Путіна, вона не має політичного впливу. Путін традиційно не допускає членів сім'ї до справ держави. Вони можуть користуватися всіма благами, але не впливають на рішення. А ідея про наступників зараз взагалі безглузда - Путін ясно дав зрозуміти, особливо на параді в Пекіні, що його мета - пролонгація власного життя. Питання наступників може виникнути не раніше 2030-х", - вважає Станіслав Бєлковський.

Політолог нагадав, що діти Путіна і Кабаєвої (за даними ЗМІ, у них двоє синів) не розглядаються главою РФ як наступники. По-перше, вони ще маленькі, а по-друге - тема наступника взагалі не актуальна для Путіна, який нікуди не збирається йти.

"Путін фізично і біологічно консервується, його образ - це помірний анабіоз. Тому йому не потрібно створювати ілюзію, що він "залучений у вир подій". Навпаки, він дуже дистанціюється. І точно не буде використовувати членів сім'ї для свого піару. Це не його стиль", - каже Станіслав Бєлковський.

Він додав, що Кабаєва конкурент дочок Путіна в боротьбі за його увагу. Але це ніяк не пов'язано з політикою і питаннями спадкоємності. Дочки глави Кремля не претендують на роль його наступників, у них інша роль, упевнений політолог.

"Я ніколи не вважав, що дочки Путіна претендують на його наступників. Їхнє завдання - продовження його життя за допомогою генетичних технологій. І цього йому достатньо", - сказав Бєлковський.

Як живуть сини Путіна

За даними розслідування, діти кремлівського диктатора користуються фальшивими документами, пересуваються на приватних літаках і яхтах, пов'язаних із Путіним, під охороною ФСО. Вони не з'являються на людях і живуть у резиденціях російського диктатора.

З однолітками сини Путіна спілкуються у свята, зазвичай це діти з ближнього кола Аліни Кабаєвої.

На Валдаї для дітей спеціально відкрито навчальний центр. З дітьми працюють гувернери.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Путіна стали віддавати перевагу вчителям англійської з Південно-Африканської Республіки, яку Кремль вважає "дружньою країною". У розслідуванні стверджується, що серед ймовірних учителів дітей Путіна, крім громадян ПАР, були й громадяни Великої Британії та Нової Зеландії.

Відомо, що вчителям заборонено залишати територію резиденції. В оголошенні зазначено, що сім'я "перебуває в ізоляції".

Педагоги не спілкуються безпосередньо з батьками дітей. Персонал приймає розпорядження від помічників сім'ї.

Також відомо, що двоюрідна сестра Аліни Кабаєвої Оксана Федина спілкується з гувернерами і нянями, видаючи себе за маму хлопчиків.

Чим захоплюються сини Путіна

Старший син займається хокеєм на спеціально обладнаній ковзанці, а Аліна Кабаєва намагається спостерігати за матчем непомітно. Зазвичай вона стежить за грою з ложі за непрозорим склом.

При цьому Іван бере участь у змаганнях зі спортивної гімнастики, але де проходять такі змагання - невідомо.

Варто зазначити, що російський диктатор Путін ніколи публічно не визнавав, що має синів. Однак, лідер Кремля говорив, що в його родині є діти, з якими він спілкується.

Сім'я Володимира Путіна - новини за темою

Нещодавно Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресора Росії проти України.

Багато років дівчина не показувала повністю своє обличчя в соцмережах, але вона вперше виклала відкриті селфі і написала в одному з постів:

"Так чудово знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє".

При цьому вона не вказувала ім'я Путіна.

Як писав Главред, позашлюбна і невизнана дочка Путіна Єлизавета Кривоногих (вона ж Руднова, вона ж Луїза Розова) живе в Парижі. Вона працює в галереї, де виставляють антивоєнне мистецтво.

Інші новини:

Хто такий Станіслав Бєлковський?

Станіслав Олександрович Бєлковський (нар. 7 лютого 1971, Москва, РРФСР, СРСР) - російський політтехнолог і політичний радник, публіцист, пише Вікіпедія.

Засновник і колишній директор російського Інституту національної стратегії (2004 - 2009) і Ради з національної стратегії (2002 - 2004).

У березні 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни покинув Росію, перебравшись до Ізраїлю. Причиною від'їзду назвав високі ризики для свободи та безпеки через власні погляди.

13 вересня 2023 року Міністерство юстиції РФ визнало його іноземним агентом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Аліна Кабаєва Станіслав Бєлковський Путін новини цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

12:11Війна
Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

11:57Світ
Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Останні новини

13:02

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

12:59

Зробила складний вибір: Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку

12:55

Предки вірили у їхню силу: українські прізвища, які оберігають власників

12:54

Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

12:23

Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
12:14

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

12:11

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

11:58

Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

11:57

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнорВідео

Реклама
11:44

"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

11:38

Холостяк Терен натякнув на нові стосунки: "Досить близькі"

11:12

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:09

"Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

10:59

Чому 11 вересня не можна користуватися гострими предметам: яке церковне свято

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

Реклама
10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

03:23

Погріб не панацея: де зберігати моркву, щоб вона якомога довше не псувалась

03:02

"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

Реклама
02:45

Найкращі друзі за знаком зодіаку: ТОП-4 знаки, які ніколи не зрадять

02:30

"Багато базарю": відомий блогер відмовився допомагати ЗСУ

01:58

"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

01:30

"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

00:10

Мобілізація змінюється: нардеп пояснив нововведення в розсиланні повісток поштою

00:04

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

09 вересня, вівторок
23:33

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

22:53

Які двигуни мають "шалений апетит" до оливи: експерти склали перелік агрегатів

22:40

"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти