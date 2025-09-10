Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

Діти Путіна і Кабаєвої не розглядаються главою РФ як наступники.

У РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна / Колаж: Главред, фото УНІАН, Вікіпедія

Аліна Кабаєва останнім часом стала частіше з'являтися на ТБ

Кабаєва конкурент дочок Путіна в боротьбі за його увагу

Таємна дружина російського диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва не впливає на його рішення. Члени сім'ї Путіна користуються всіма благами, проте не мають політичної ваги.

Водночас, Аліна Кабаєва останнім часом стала частіше з'являтися в ефірі федеральних каналів РФ: від турнірів її імені до прем'єр фільмів у Пекіні. Про те, навіщо розкручують коханку Путіна, і чи має вона вплив на главу Кремля, розповів політолог Станіслав Бєлковський.

"Але навіть якщо вважати Кабаєву найближчою людиною до Путіна, вона не має політичного впливу. Путін традиційно не допускає членів сім'ї до справ держави. Вони можуть користуватися всіма благами, але не впливають на рішення. А ідея про наступників зараз взагалі безглузда - Путін ясно дав зрозуміти, особливо на параді в Пекіні, що його мета - пролонгація власного життя. Питання наступників може виникнути не раніше 2030-х", - вважає Станіслав Бєлковський.

Політолог нагадав, що діти Путіна і Кабаєвої (за даними ЗМІ, у них двоє синів) не розглядаються главою РФ як наступники. По-перше, вони ще маленькі, а по-друге - тема наступника взагалі не актуальна для Путіна, який нікуди не збирається йти.

"Путін фізично і біологічно консервується, його образ - це помірний анабіоз. Тому йому не потрібно створювати ілюзію, що він "залучений у вир подій". Навпаки, він дуже дистанціюється. І точно не буде використовувати членів сім'ї для свого піару. Це не його стиль", - каже Станіслав Бєлковський.

Він додав, що Кабаєва конкурент дочок Путіна в боротьбі за його увагу. Але це ніяк не пов'язано з політикою і питаннями спадкоємності. Дочки глави Кремля не претендують на роль його наступників, у них інша роль, упевнений політолог.

"Я ніколи не вважав, що дочки Путіна претендують на його наступників. Їхнє завдання - продовження його життя за допомогою генетичних технологій. І цього йому достатньо", - сказав Бєлковський.

Як живуть сини Путіна

За даними розслідування, діти кремлівського диктатора користуються фальшивими документами, пересуваються на приватних літаках і яхтах, пов'язаних із Путіним, під охороною ФСО. Вони не з'являються на людях і живуть у резиденціях російського диктатора.

З однолітками сини Путіна спілкуються у свята, зазвичай це діти з ближнього кола Аліни Кабаєвої.

На Валдаї для дітей спеціально відкрито навчальний центр. З дітьми працюють гувернери.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Путіна стали віддавати перевагу вчителям англійської з Південно-Африканської Республіки, яку Кремль вважає "дружньою країною". У розслідуванні стверджується, що серед ймовірних учителів дітей Путіна, крім громадян ПАР, були й громадяни Великої Британії та Нової Зеландії.

Відомо, що вчителям заборонено залишати територію резиденції. В оголошенні зазначено, що сім'я "перебуває в ізоляції".

Педагоги не спілкуються безпосередньо з батьками дітей. Персонал приймає розпорядження від помічників сім'ї.

Також відомо, що двоюрідна сестра Аліни Кабаєвої Оксана Федина спілкується з гувернерами і нянями, видаючи себе за маму хлопчиків.

Чим захоплюються сини Путіна

Старший син займається хокеєм на спеціально обладнаній ковзанці, а Аліна Кабаєва намагається спостерігати за матчем непомітно. Зазвичай вона стежить за грою з ложі за непрозорим склом.

При цьому Іван бере участь у змаганнях зі спортивної гімнастики, але де проходять такі змагання - невідомо.

Варто зазначити, що російський диктатор Путін ніколи публічно не визнавав, що має синів. Однак, лідер Кремля говорив, що в його родині є діти, з якими він спілкується.

Нещодавно Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресора Росії проти України.

Багато років дівчина не показувала повністю своє обличчя в соцмережах, але вона вперше виклала відкриті селфі і написала в одному з постів:

"Так чудово знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє".

При цьому вона не вказувала ім'я Путіна.

Як писав Главред, позашлюбна і невизнана дочка Путіна Єлизавета Кривоногих (вона ж Руднова, вона ж Луїза Розова) живе в Парижі. Вона працює в галереї, де виставляють антивоєнне мистецтво.

Хто такий Станіслав Бєлковський? Станіслав Олександрович Бєлковський (нар. 7 лютого 1971, Москва, РРФСР, СРСР) - російський політтехнолог і політичний радник, публіцист, пише Вікіпедія. Засновник і колишній директор російського Інституту національної стратегії (2004 - 2009) і Ради з національної стратегії (2002 - 2004). У березні 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни покинув Росію, перебравшись до Ізраїлю. Причиною від'їзду назвав високі ризики для свободи та безпеки через власні погляди. 13 вересня 2023 року Міністерство юстиції РФ визнало його іноземним агентом.

