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"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Анна Косик
4 серпня 2025, 14:29
11482
Дівчина обережна в своїх заявах, але при цьому відверто висловлює ставлення до війни в Україні.
Путин, Елизавета Кривоногих
Позашлюбна дочка Путіна перестала мовчати / Колаж: Главред, фото: t.me/BILD_Russian, скріншот

Головне:

  • Позашлюбна дочка Путіна виступила проти війни в Україні
  • Дівчина стверджує, що не підтримує зв'язки з родиною
  • Єлизавета натякнула, що батько зруйнував їй життя

Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

Про це заявив журналіст Ростислав Мурзагулов на своєму YouTube-каналі. Він заявив, що листувався з дівчиною. Журналіст намагався вибити з дівчини зізнання, щодо її батька та натякнув, що вона може вплинути на ситуацію в Україні.

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"Там справді відбуваються страшні речі, які мені не подобаються у жодному ключі", - відповіла вона.

При цьому дівчина додала, що немає жодних родинних зв'язків, які б допомогли їй вплинути на ситуацію. Водночас видання BILD зауважило, що останнім часом дівчина почала показувати своє життя на публіку.

"Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрав мільйони життів і зруйнувала мою", - писала вона, при цьому не вказуючи ім'я Путіна.

Але після того, як ймовірною дочкою Путіна знову зацікавились журналісти, вона закрила свій профіль в Instagram та уникає запитань ЗМІ щодо страждань людей у цій війні.

закрытая страница дочери Путина
Закрита сторінка позашлюбної дочки Володимира Путіна / фото: скріншот

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Про джерело: Bild

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Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

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