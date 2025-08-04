"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Дівчина обережна в своїх заявах, але при цьому відверто висловлює ставлення до війни в Україні.

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Позашлюбна дочка Путіна перестала мовчати / Колаж: Главред, фото: t.me/BILD_Russian, скріншот

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Позашлюбна дочка Путіна виступила проти війни в Україні

Дівчина стверджує, що не підтримує зв'язки з родиною

Єлизавета натякнула, що батько зруйнував їй життя

Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

Про це заявив журналіст Ростислав Мурзагулов на своєму YouTube-каналі. Він заявив, що листувався з дівчиною. Журналіст намагався вибити з дівчини зізнання, щодо її батька та натякнув, що вона може вплинути на ситуацію в Україні.

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"Там справді відбуваються страшні речі, які мені не подобаються у жодному ключі", - відповіла вона.

При цьому дівчина додала, що немає жодних родинних зв'язків, які б допомогли їй вплинути на ситуацію. Водночас видання BILD зауважило, що останнім часом дівчина почала показувати своє життя на публіку.

"Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрав мільйони життів і зруйнувала мою", - писала вона, при цьому не вказуючи ім'я Путіна.

Але після того, як ймовірною дочкою Путіна знову зацікавились журналісти, вона закрила свій профіль в Instagram та уникає запитань ЗМІ щодо страждань людей у цій війні.

Закрита сторінка позашлюбної дочки Володимира Путіна / фото: скріншот

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Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна гірший, ніж стійкість його політичної системи.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп не відкидає варіанту, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися упродовж десяти днів до завершення "дедлайну" з врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, Главред писав, що лідер РФ Володимир Путін вчергове заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності під назвою "Орєшнік". Водночас російський диктатор замовчує невдалі випробування цього ракетного комплексу.

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Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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