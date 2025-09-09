Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х, коли ветерани Афганістану стали джерелом зростання злочинності.

Названо головний страх Володимира Путіна

Головне:

Великий відсоток російських військових - це колишні засуджені за низкою тяжких статей

У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х

Кремль побоюється дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув'язнених, які воювали проти України.

Варто врахувати, що великий відсоток російських військових - це колишні засуджені за низкою тяжких статей: вбивства, пограбування, зґвалтування і педофілія, пише Reuters.

У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х, коли ветерани Афганістану стали джерелом зростання злочинності.

За даними російських ЗМІ, тільки торік так звані "ветерани" війни в Україні вбили щонайменше 242 людини і ще 227 важко поранили.

Щоб стримати ситуацію, Кремль поспіхом працевлаштовує колишніх військових: надає їм посади в парламенті та адміністраціях, доручає очолювати молодіжні рухи.

Однак аналітики застерігають: масштаби нинішньої війни та кількість учасників у рази перевищують показники часів Афганістану, тож наслідки можуть виявитися значно серйознішими.

Сценарій закінчення війни: думка експерта

Дипломат, голова Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що наразі відбуваються значущі процеси, здатні вплинути на те, як завершиться війна. Він підкреслив, що нещодавно з'явилася вельми обнадійлива інформація - Україна починає отримувати потужні інструменти, які дають змогу впливати на глибинні райони російської території.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше в Білому домі заявили, що лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне до завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто".

Напередодні ЗМІ писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не полишає мрії про обвал фронту і захоплення всієї території України, а не лише окремих її частин. Тому закінчення війни не в його інтересах.

Нагадаємо, як писав Главред, політолог Фесенко вважає, що є два сценарії закінчення війни: припинення вогню лінією фронту, або гібридна чи обмежена мирна угода з низкою додаткових умов.

