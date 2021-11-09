Названо місто з найбруднішим повітрям: допустима норма перевищена в 10 разів

Дані зібрані за 8 листопада.
Концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 в столиці Киргизії Бішкеку перевищила норму в десять разів. Таким чином місто стало найгіршим містом із забруднення повітря, свідчать дані проекту World Air Quality.
Станом на 8 листопада концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 в повітрі міста склала 294 Мікрограми на кубометр, що в 10 разів вище всесвітньої норми.
На другому місці в антирейтингу індійське місто Делі. Концентрація дрібнодисперсних частинок в повітрі Делі склала 261 мікрограм на кубометр. На третьому - Лахор в Пакистані.
У п'ятірці "лідерів" також опинилися Індійські Колката і Мумбаї.
Київ опинився на 51 місці.
Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що за останні 50 років кількість аномально жарких днів на планеті подвоїлася. При цьому, починаючи з 1980-х років стовпчик термометра піднімався вище 50 градусів за Цельсієм, що віщує ще більш високу температуру вже в найближчі прийдешні роки. Також з'ясовано, що протягом останнього десятиліття аномальна спека трималася майже місяць щорічно.
Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у Західній.
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