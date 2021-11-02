Байден заснув прямо на Конференції ООН з клімату

Джо Байден / скріншот з відео

Президент США Джо Байден, ймовірно, сидів із закритими очима під час кліматичної конференції COP26 у шотландському місті Глазго, яку організувала ООН. Про це повідомляє BBC.

Також видання опублікувало відеозапис інциденту, на якому Байден більше хвилини сидить із закритими очима.

До слова, президент США входить до числа світових лідерів, які відвідали кліматичну подію COP26. В цілому в Глазго з'їхалися лідери 120 країн світу. Держави повинні домовитися, як запобігти катастрофічному глобальному потеплінню. Взяв участь у конференції лідерів і президент України Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на зустрічі президента США Джо Байден і президента Росії Володимира Путіна в Женеві стався курйозний момент під час пресконференції.

Конфуз трапився, коли Байден називав мету проведення саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

Лідер Білого дому обмовився, назвавши президента Володимира Путіна Дональдом Трампом.