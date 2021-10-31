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Зеленський прибув до Великобританії на Конференцію ООН зі зміни клімату

31 жовтня 2021, 21:35

Захід проходить в Глазго.

Зеленський у США
Зеленський у Великій Британії / Фото instagram

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії, де братиме участь у Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Захід пройде в Глазго.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави здійснив візит разом зі своєю дружиною Оленою

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго", - сказано в повідомленні.

Виступати на Конференції ООН Зеленський буде в понеділок, 1 листопада.

Крім цього, він зустрінеться з лідерами інших країн.

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Нагадаємо, раніше в ООН в черговий раз попередили людство про катастрофічні наслідки зміни клімату.

За словами генерального секретаря Міжнародної організації Антоніу Гутерріша, у людства вже не залишилося часу, тому "потрібно негайно діяти".

Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у Західній.

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ООН Володимир Зеленський Кліматична конференція Олена Зеленська
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