Зеленський прибув до Великобританії на Конференцію ООН зі зміни клімату

Захід проходить в Глазго.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії, де братиме участь у Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Захід пройде в Глазго.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави здійснив візит разом зі своєю дружиною Оленою
"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго", - сказано в повідомленні.
Виступати на Конференції ООН Зеленський буде в понеділок, 1 листопада.
Крім цього, він зустрінеться з лідерами інших країн.
Нагадаємо, раніше в ООН в черговий раз попередили людство про катастрофічні наслідки зміни клімату.
За словами генерального секретаря Міжнародної організації Антоніу Гутерріша, у людства вже не залишилося часу, тому "потрібно негайно діяти".
Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у Західній.