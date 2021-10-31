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В ООН назвали найспекотніший рік в історії спостережень за кліматом

31 жовтня 2021, 22:17

За перші дев'ять місяців поточного року глобальна середня температура була на 1,09 градуса за Цельсієм вище, ніж у 1850-1900 роках.

глобальне потепління
Глобальне потепління неминуче / russellhylton.blogspot.com

Період з 2015 по 2021 рік може стати найспекотнішим в історії спостережень за кліматом.

До таких висновків прийшла Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) в неділю, 31 жовтня, пише DW.

Відзначається, що глобальне потепління, спровоковане викидом парникових газів загрожує страшними наслідками для майбутньої епохи людства. Про це йдеться в попередній доповіді про стан клімату, підготовленим ВМО до відкриття 26-ї Конференції ООН зі зміни клімату (COP26).

Автори документа попереджають світ про те, що планета вступає "на незвідану територію".

Дані за перші дев'ять місяців року ВМО говорять про те, що 2021 рік, може зайняти п'яте, шосте або сьоме місце серед найтепліших років.

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І це незважаючи на те, що нинішній рік був дещо холоднішим за попередні через вплив природного явища Ла-Нінья, що призвело до зниження температури повітря на початку 2021-ого.

Але це жодним чином не вплинуло на глобальне потепління.

Глобальна середня температура за перші дев'ять місяців поточного року була на 1,09 градуса за Цельсієм вище, ніж у 1850-1900 роках.

Крім того, істотно прискорився підйом рівня моря.

читайте такожЗеленський прибув до Великобританії на конференцію ООН зі зміни кліматуНайбільш жарким роком до цього був 2016. Тоді середня температура на 1,2 градуса перевищувала норму.

Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що за останні 50 років кількість аномально жарких днів на планеті подвоїлася. При цьому, починаючи з 1980-х років стовпчик термометра піднімався вище 50 градусів за Цельсієм, що віщує ще більш високу температуру вже в найближчі прийдешні роки. Також з'ясовано, що протягом останнього десятиліття аномальна спека трималася майже місяць щорічно.

Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у західній.

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ООН клімат
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