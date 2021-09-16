За півстоліття кількість спекотних днів на Землі збільшилася вдвічі: попереду "тепловий стрес"

Спека стане більш екстремальною / ua.depositphotos.com

Вчені в черговий раз заговорили про катастрофічні зміни клімату. Цього разу мова знову йде про глобальне потепління і його незворотність.

Останнє дослідження показало, що за останні 50 років кількість аномально жарких днів на планеті подвоїлася, пише ВВС.

При цьому, починаючи з 1980-х років стовпчик термометра піднімався вище 50 градусів за Цельсієм, що віщує ще більш високу температуру вже в найближчі прийдешні роки.

Також з'ясовано, що протягом останнього десятиліття аномальна спека трималася майже місяць щорічно.

Максимальна температура на більшій частині планети підвищилася на півградуса. Але в Східній Європі, Південній частині Африки і Бразилії, Арктиці і на Близькому Сході вона піднялася на два градуси.

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"Якщо нинішня динаміка збережеться, до 2100 року з "тепловим стресом" зіткнуться більше мільярда людей - вчетверо вище в порівнянні з поточною цифрою, йдеться в недавньому дослідженні американського Університету Рутгерса. Такі температурні умови небезпечні для життя людей, а також для цілісності будівель, доріг і енергосистем", - зазначено в дослідженні.

Причиною такої динаміки вчені з Інституту зміни навколишнього середовища Оксфордського університету вважають наслідки безконтрольного "спалювання викопного палива".

А ще фахівці застерігають, що географія спеки буде розширюватися. І є тільки один спосіб зупинити її - негайно скоротити промислові викиди.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що світ зміниться через кілька десятків років. Причому до невпізнання. Землю спіткає голод і стихійні лиха.

Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у Західній.