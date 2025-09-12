НАТО готує військову відповідь на атаку дронів на Польщу - Bloomberg

Польща вже готує відповіді на майбутні атаки проти країни. Також під пильною увагою перебувають навчання в Білорусі.

НАТО готує відповідь на атаку на Польщу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

НАТО готує відповідь на атаку російських дронів на Польщу

Польща готує відповіді на майбутні атаки

НАТО вже готує військову відповідь на атаку російських безпілотників на Польщу. Альяс планує зміцнити стримування на східному фланзі. Про це повідомляє Bloomberg.

Також очікується політична відповідь на атаку. Перша така відповідь була представлена вже в середу, 11 вересня, коли генсекретар США Марк Рютте та інші союзники назвали поведінку Росії нерозважливою.

Військова відповідь НАТО

Видання стверджує, що військову відповідь НАТО координуватиме Верховний головнокомандувач

Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Саме він відповідає за планування та проведення військових операцій. Наразі триває оцінювання ситуації та визначення, які поставки можуть знадобитися.

"Наразі країни-члени Альянсу займаються удосконаленням озброєння, що дає змогу знизити витрати на ведення бойових дій. Ми будемо продовжувати це робити", - сказав Гринкевич.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Відповідь Польщі на атаку дронів

Польща готує відповіді на можливі майбутні спроби атакувати країну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє tvp.info.

"Кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний, як це було в ніч 10 вересня", - сказав Туск.

Також Туск прокоментував навчання в Білорусі. Він зазначив, що пильно стежитиме за подіями, пов'язаними з військовими навчаннями Росії та Білорусі.

"Ніщо не уникне нашої уваги, і ми, звичайно, інформуватимемо про все наших союзників ... Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна. Відповідальність лежить на Російській Федерації", - наголосив Туск.

Атака на Польщу - думка експерта

В інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що російська атака на Польщу була спланованою і цілеспрямованою. Ворог намагається зруйнувати НАТО зсередини, ставлячи під сумнів позицію НАТО і намагаючись втягнути союзників у дискусію: це слід розглядати як акт агресії чи ні.

"Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу. Адже очевидно, що країни, які відчувають безпосередню загрозу (Польща, країни Балтії), наполягатимуть на тому, що це вже акт агресії і треба реагувати. Інші країни можуть підтримувати протилежну точку зору, і саме ця розбіжність призводить до підриву довіри до колективних гарантій. Це ж класичне питання: хто готовий помирати за Нарву? А тепер може виникнути нове - хто готовий помирати за Жешув?" - сказав Мельник.

Наліт дронів РФ на Польщу - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

