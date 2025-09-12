Можливо 'помилка': Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

Дональд Трамп прокоментував інцидент з польським повітряним простором і висловив можливу помилку.

Російські дрони порушили повітряний простір Польщі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Трамп: можлива помилка, але він незадоволений ситуацією

Президент США прокоментував інцидент, висловивши стурбованість подією

Дональд Трамп зазначив, що сподівається на швидке завершення ситуації

У ніч на 10 вересня під час масованої атаки по Україні численні російські безпілотники перетнули кордон Польщі, порушивши її повітряний простір. Для їхнього збиття була задіяна авіація країн НАТО, що підкреслює серйозність інциденту та готовність Альянсу реагувати на будь-які загрози на своїх східних кордонах.

Коментар Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував подію, висловивши можливість, що порушення повітряного простору могло бути помилкою:

"Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться", – повідомляє Clash Report.

Варто зазначити, що раніше Трамп уникав коментарів щодо інциденту з російськими дронами над Польщею, не відповідаючи на запитання журналістів

Експертна оцінка: мета Росії

Російська атака безпілотників по Польщі, ймовірно, мала на меті оцінити реакцію Заходу, вважає співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, як пише Главред.

За його словами, інцидент може спричинити внутрішнє напруження в польській владі, де вже існують конфлікти між президентом, його політичними силами та прем’єр-міністром.

Шахед / Інфографіка: Главред

"Якщо замість об'єднання та відкладання політичних суперечок вони почнуть звинувачувати один одного, російські стратеги можуть поставити собі 'плюсик' за досягнення ще однієї мети — внутрішнього ослаблення Польщі", — зазначив Мельник.

Другий вимір події — реакція НАТО. Мельник підкреслює, що Кремль уважно спостерігає передусім за позицією Вашингтона."Найбільший виклик полягає в тому, чи вистачить Заходу політичної рішучості, адже союзники проходять серйозний тест на єдність", — додав експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували територію Польщі. Як з’ясувалося, їхньою ціллю був головний логістичний центр західних поставок озброєння для України на базі НАТО в Жешуві, повідомляє Der Spiegel.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп має зрозуміти марність спроб домовитися "по-хорошому" з російським диктатором Володимиром Путіним, адже Кремль не планує завершувати війну проти України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що інцидент із порушенням повітряного простору Польщі не був випадковим. За його словами, країна-агресорка Росія прагнула перевірити готовність партнерів України до рішучих дій.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

