Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

Руслан Іваненко
12 вересня 2025, 01:20оновлено 12 вересня, 01:54
58
Дональд Трамп прокоментував інцидент з польським повітряним простором і висловив можливу помилку.
Трамп, Дрон
Російські дрони порушили повітряний простір Польщі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про головне:

  • Трамп: можлива помилка, але він незадоволений ситуацією
  • Президент США прокоментував інцидент, висловивши стурбованість подією
  • Дональд Трамп зазначив, що сподівається на швидке завершення ситуації

У ніч на 10 вересня під час масованої атаки по Україні численні російські безпілотники перетнули кордон Польщі, порушивши її повітряний простір. Для їхнього збиття була задіяна авіація країн НАТО, що підкреслює серйозність інциденту та готовність Альянсу реагувати на будь-які загрози на своїх східних кордонах.

Коментар Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував подію, висловивши можливість, що порушення повітряного простору могло бути помилкою:

відео дня

"Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться", – повідомляє Clash Report.

Варто зазначити, що раніше Трамп уникав коментарів щодо інциденту з російськими дронами над Польщею, не відповідаючи на запитання журналістів

Експертна оцінка: мета Росії

Російська атака безпілотників по Польщі, ймовірно, мала на меті оцінити реакцію Заходу, вважає співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, як пише Главред.

За його словами, інцидент може спричинити внутрішнє напруження в польській владі, де вже існують конфлікти між президентом, його політичними силами та прем’єр-міністром.

Можливо 'помилка': Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу
Шахед / Інфографіка: Главред

"Якщо замість об'єднання та відкладання політичних суперечок вони почнуть звинувачувати один одного, російські стратеги можуть поставити собі 'плюсик' за досягнення ще однієї мети — внутрішнього ослаблення Польщі", — зазначив Мельник.

Другий вимір події — реакція НАТО. Мельник підкреслює, що Кремль уважно спостерігає передусім за позицією Вашингтона."Найбільший виклик полягає в тому, чи вистачить Заходу політичної рішучості, адже союзники проходять серйозний тест на єдність", — додав експерт.

Удар російськими дронами по Польщі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували територію Польщі. Як з’ясувалося, їхньою ціллю був головний логістичний центр західних поставок озброєння для України на базі НАТО в Жешуві, повідомляє Der Spiegel.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп має зрозуміти марність спроб домовитися "по-хорошому" з російським диктатором Володимиром Путіним, адже Кремль не планує завершувати війну проти України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що інцидент із порушенням повітряного простору Польщі не був випадковим. За його словами, країна-агресорка Росія прагнула перевірити готовність партнерів України до рішучих дій.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі Польща атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

01:20Війна
Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

01:03Україна
"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

23:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

Останні новини

01:20

Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

01:03

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинокВідео

00:48

Як легко видалити мутність фар: простий лайфхак для яскравого світла без хіміїВідео

11 вересня, четвер
23:56

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

22:56

Помилка, яка може коштувати троянд: чого не можна робити з квітами у вересніВідео

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі СнєгирьовимЩо готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим
22:55

Ще один актор-військовий загинув на фронті

22:32

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

21:33

"Український Мессі": як юний українець приніс Барселоні перший титул ЧСВідео

21:09

Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

Реклама
20:47

Чому в готелях люди швидше засинають: розкрито неочікувані секрети

20:35

Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

20:27

Гуляли під однією парасолею: Арестовича та росіянку Собчак "зловили" у ЛондоніВідео

20:02

Україна і МВФ узгоджують новий пакет: що може змінитися у фінансуванні

19:43

Внесли 20 мільйонів застави: екс-голова МСЕК Хмельниччини Крупа вийшла з-під варти

19:43

Захід продовжує переконувати себе, що "це ще не війна" - так було і з ГітлеромПогляд

19:35

Чи можна кожного дня мити голову: фахівчиня розповіла про поширену помилку

19:12

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

19:10

Військові уроки для НАТО: Україна навчатиме поляків збивати дрони — Reuters

18:53

Названо об'єкт, який РФ хотіла знищити у Польщі: він пов'язаний з Україною

18:34

Польща перекидає 40 тисяч військових на кордон з РФ та Білорусією - що сталось

Реклама
18:01

Рекордні зміни: українцям розповіли, що буде з цінами на хліб до кінця року

18:01

"У нас працює мультисистема": Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

17:58

Гора сосисок в тісті за 30 хвилин: розметуть за хвилину

17:43

Гривня неочікувано втратила позиції: курс євро та долара зросте вже 12 вересня

17:32

Улюблений персонаж "Венсдей" повертається: сюрприз для фанатів культової саги

17:25

Чим відрізняються дві картинки: за 8 секунд лише найуважніший дасть відповідь

17:05

У ваше життя увірветься щастя: що потрібно зробити 12 вересня, прикмети

17:04

Штрафу не буде: коли можна зупинити авто на пішохідному переходіВідео

16:59

Хитрість радянських господинь: для чого у цукорницю кладуть лавровий лист

16:55

Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

16:28

РФ запустила кримський сценарій у Польщі: яка мета атаки і що це змінює для України

16:24

"Київ повністю несе відповідальність": в Угорщині зробили скандальну заяву

16:01

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

16:00

Охомутала одруженого: путіністка Лоліта закрутила новий роман

15:59

У Туреччині Валерію і Пригожина пограбував таксист: путіністів позбавили величезної суми

15:39

Як скласти одяг в шафу, щоб захистити від молі: дієвий та простий лайфхакВідео

15:07

Лукашенко звільнив понад 50 політв’язнів: що натомість приготували США

14:58

Пара придбала будинок і була шокована знахідкою в саду: що виявили нові господарі

14:34

Чим відрізняються дві феї: тільки найуважніший знайде відмінності за 15 секунд

14:31

У скільки обійшлося збиття дронів над Польщею: Bild назвав величезну суму

Реклама
14:27

"Сльози заважають": Марта Адамчук поділилася, яка порада Тіни Кароль їй допомагає

14:25

"Дуже схоже на Путіна": Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в ПольщуВідео

14:19

Про старі ціни доведеться забути: в Україні зміниться вартість молочних продуктів

14:02

Водії помітили в авто загадковий шарик біля лобового скла: навіщо він потрібен

13:57

Зірка "Медового місяця" розповів, як розчарувався в професії

13:51

Євро зістрибнув з п’єдесталу: чи варто українцям скуповувати валюту з понеділка

13:33

Гості будуть вражені, як це смачно: рецепт салату за 5 хвилин

13:29

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

13:17

Куп'янськ уже в напівоточенні, на околицях міста тривають бої - Снєгирьов

13:02

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти