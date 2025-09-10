Після атаки дронів РФ на Польщу: Жорін застеріг про подальшу небезпеку

Жорін переконаний, що Москва нарощуватиме агресію, якщо не буде рішучої відповіді.

Росія атакувала Польщу дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Ключові тези:

Атака дронів РФ на Польщу не провокація, а приниження

Москва може підвищувати градус провокацій

У ніч на 10 вересня, армія російського диктатора Володимира Путіна масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під час ворожого удару частина дронів РФ порушили повітряний простір Польщі. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував заліт російських дронів до Польщі.

За його словами, атака російських дронів на Польщу - "не провокація, а приниження".

"Показове, зухвале, безкарне. Смішні заяви у відповідь замість реальних дій призведуть лише до подальших знущань та підвищення градуса "провокацій"", - застерігає Жорін.

Шахед / Інфографіка: Главред

Він додав, що поляки зараз схожі на деяких наших співвітчизників, які з 2014 року мужньо говорили: "От коли до нас в область, місто чи район прийдуть — тоді й будемо боротися."

Жорін запитав, що буде робити Польща, коли Москва запустить тисячу дронів.

"23 дрони, і така безпорадність. Що ж буде, коли РФ запустить 1000?", - резюмував заступник командира Третього армійського корпусу.

Реакція польського журналіста на атаку з боку РФ

Журналіст Павло Боболович засудив атаку РФ на Польщу та наголосив, що українці вже пережили 1294 такі ночі.

"Невже після сьогоднішньої ночі ми продовжимо дозволяти московським тролям, проросійським політикам і скривдженим людям плести байки про те, що Україна втягує нас у війну? Чорт забирай, Україна?!", - запитав журналіст.

Він додав, що ця ніч, "на жаль, лише передчуття того, що на нас чекає".

Атака дронів на Польщу - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Відбивати російську атаку також допомагали військово-повітряні сили Нідерландів та авіація НАТО.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в Польщі, окрім дронів, знайшли уламки ракети. Як зазначає видання Sky News, це перший випадок, коли ракета влетіла у повітряний простір Польщі.

Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

