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"Настав момент відстояти суверенітет": британський мільярдер заступився за Україну через агресію РФ

28 січня 2022, 11:00
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Засновник корпорації Virgin Річард Бренсон заявив про необхідність послати чіткий сигнал РФ та президенту Путіну. За його словами, агресія завжди неприйнятна.

Річард Бренсон
Річард Бренсон підтримав Україну на тлі аресії Росії / Колаж Reuters

Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися і відстояти суверенітет України на тлі російської агресії.

Зокрема, Бренсон заявив про необхідність послати чіткий сигнал Росії та її президенту Володимиру Путіну.

"Для лідерів бізнесу настав момент відстояти суверенітет України. Навіть якщо для цього доведеться платити. Ми повинні дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна", - написав мільярдер у статті Мої думки про Україну та Росію, яка опублікована на сайті його компанії.

"Що в 2022 році робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?"- обурився Бренсон і додав, що ніколи раніше за останні роки не було такого великого ризику війни в Європі.

Засновник Virgin вважає, що міжнародний приватний сектор повинен підтримати весь спектр санкцій.

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Бренсон також нагадав, що вісім років тому, коли наміри президента РФ Володимира Путіна стали очевидними, він разом з партнерами докладав зусиль, щоби мобілізувати російських і українських бізнес-лідерів для врегулювання відносин.

Довідка. Сер Річард Чарльз Ніколас Бренсон - британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, що включає близько 400 компаній різного профілю, пише Вікіпедія. Один з найбагатших жителів Великої Британії зі статком у понад 5 мільярдів доларів США.

читайте такожCNN заявив, що переговори Байдена і Зеленського "не вдалися", Білий Дім і Банкова спростувалиЯк повідомляв Главред, в Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT і санкції щодо проекту Північний потік-2. Ініціатори пропонують ухвалити законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

Британський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Велика Британія розгляне "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Тим часом Європейський Центробанк попередив фінансові організації Європи, представлені в Росії, про ризики, які для них несуть санкції у разі вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, ЄЦБ попросив банки повідомити, які дії чинитимуть банки, якщо російські організації будуть відрізані від системи SWIFT.

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