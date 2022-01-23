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"Ляпас" для Путіна: Лондон готує "ядерні" санкції проти Москви на випадок вторгнення в Україну

23 січня 2022, 12:55

Борис Джонсон вважає, що можливі санкції повинні включати російський газопровід "Північний потік-2".

Джонсон, Путін
Лондон готує нові санкції проти Москви на випадок вторгнення в Україну / колаж Reuters

Британський уряд почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне "ядерний" варіант підтримки відсторонення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як повідомляє The Telegraph, прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що можливі санкції повинні включати російський газопровід "Північний потік-2". Він повинен провести переговори з лідерами G7, щоб завершити формування "санкційної коаліції" для прийняття цілеспрямованих заходів проти олігархів, що підтримують російського президента.

Джерела видання, близькі до прем'єр-міністра, заявили, що він "побоюється, що деякі світові лідери можуть не оцінити погіршення картини на кордоні з Україною або повністю усвідомити ризики, пов'язані із залякуванням Росії".

Віцепрем'єр Великобританії Домінік Рааб підтвердив плани ввести санкції у відповідь на вторгнення Росії.

"Якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим, будуть дуже серйозні наслідки", - заявив він у неділю Sky News.

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Раніше Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", – повідомили в МЗС Британії.

Російський МЗС назвав "дезінформацією і провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

Як повідомляє CNN, розвідка США підтвердила інформацію, опубліковану МЗС Британії про плани Росії.

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму витрати на тривалу війну на сході України. Це містить такі методи, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розхитування ситуації всередині України", — сказало виданню джерело, близьке до американської розвідки.

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