Росія не здатна на повномасштабне вторгнення в Україну: Кулеба пояснив причину

Дмитро Кулеба заявив, що РФ поки не має достатніх військових сил для повномасштабного наступу на Україну / УНІАН

Росія поки не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну уздовж всього кордону, але це не означає, що вони не будуть здатні наростити цю силу до достатнього рівня протягом певного проміжку часу.

Про це 26 січня під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, РФ досі не вистачає деяких важливих військових ознак і систем для здійснення такого повномасштабного наступу.

"Чисельність російських військових, накопичених уздовж кордону України і на окупованих територіях України, є великою і створює пряму загрозу для України, однак, на даний момент, коли ми говоримо, це число є недостатнім для повномасштабного наступу проти України вздовж усього українського кордону. Більш того, їм досі не вистачає деяких важливих військових ознак і систем для здійснення такого повномасштабного наступу. Це не означає, що вони не будуть здатні наростити цю силу до достатнього рівня протягом певного проміжку часу", — підкреслив він.

читайте такожОбвал рубля в РФ і занепад економіки: у США попередили Москву про удар у разі вторгнення в УкраїнуКулеба також зазначив, що зараз Росія вже здійснює агресію проти України, реалізуючи сценарій дестабілізації і поширення паніки.

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"Зараз ми бачимо сценарій дестабілізації України. І цей сценарій, безсумнівно, є неминучим, і вже відбувається шляхом поширення паніки, шляхом чинення тиску на українську фінансову систему, шляхом здійснення кібератак проти України. Це також частина російського плану агресії, і по суті, я впевнений, що президент Путін був би щасливий побачити, як цей план стане успішним. Тому, він навіть не повинен застосовувати військову силу, щоб створювати для українців надзвичайно вразливе становище", — підкреслив глава МЗС України.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Журналісти СNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані про те, що Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів, де знаходяться вже більше 127 000 російських військових підрозділів. У відомстві допускають ймовірність ракетних ударів росіян по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився, в той час як зараз навколо даної теми стало більше ажіотажу.

Він запевнив у роботі держави над мирним врегулюванням конфлікту з Росією, однак попередив, що країна повинна бути готовою до оборони.