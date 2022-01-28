Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

США продовжать надавати допомогу Україні / Reuters

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. За його словами, вже було три поставки.

"Ми тільки на початку поставок абсолютно нового пакету засобів для надання допомоги (Україні, - ред). Було три поставки. Надалі буде ще більше", - сказав представник Міноборони США, пише Интерфакс.

Він додав, що США спостерігають наростаючу чисельність бойових сил, що розгортають росіяни в західній частині своєї країни та в Білорусі.

"Ця активність викликає у нас занепокоєння з приводу намірів Росії, які, як і раніше, неясні", - додав Кірбі.

Представник Пентагону повідомив, що кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених в стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання в Східній Європі в разі загострення ситуації в Україні. Заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони являють собою об'єднану оперативну групу військ дуже високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

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Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, уточнив Кірбі.

При цьому він додав, що в даний час на території України вже розміщені близько 200 бійців Національної гвардії, які знаходяться в Західній Україні, далеко від східного кордону. У їхнє завдання входить навчання і консультування українських військових.

"Я не збираюся міркувати про те, що ми будемо або не будемо робити, якщо відбудеться вторгнення" - заявив представник Міноборони США, але запевнив, що будуть прийняті "всі належні й правильні рішення, щоби забезпечити безпеку наших людей в будь-якому випадку".

Як повідомляв Главред, 25 січня в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибула нова партія військової допомоги від США для Збройних сил України. Як уточнила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, це технічна допомога.

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