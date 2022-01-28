Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

На території України вже розміщено близько 200 бійців Національної гвардії США. Вони консультують українських військових.
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. За його словами, вже було три поставки.
"Ми тільки на початку поставок абсолютно нового пакету засобів для надання допомоги (Україні, - ред). Було три поставки. Надалі буде ще більше", - сказав представник Міноборони США, пише Интерфакс.
Він додав, що США спостерігають наростаючу чисельність бойових сил, що розгортають росіяни в західній частині своєї країни та в Білорусі.
"Ця активність викликає у нас занепокоєння з приводу намірів Росії, які, як і раніше, неясні", - додав Кірбі.
Представник Пентагону повідомив, що кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених в стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання в Східній Європі в разі загострення ситуації в Україні. Заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони являють собою об'єднану оперативну групу військ дуже високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.
Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, уточнив Кірбі.
При цьому він додав, що в даний час на території України вже розміщені близько 200 бійців Національної гвардії, які знаходяться в Західній Україні, далеко від східного кордону. У їхнє завдання входить навчання і консультування українських військових.
"Я не збираюся міркувати про те, що ми будемо або не будемо робити, якщо відбудеться вторгнення" - заявив представник Міноборони США, але запевнив, що будуть прийняті "всі належні й правильні рішення, щоби забезпечити безпеку наших людей в будь-якому випадку".
Як повідомляв Главред, 25 січня в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибула нова партія військової допомоги від США для Збройних сил України. Як уточнила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, це технічна допомога.
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