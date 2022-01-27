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Європейський ЦБ запросив у банків план на випадок відключення РФ від SWIFT - Financial Times

27 січня 2022, 07:37

ЄЦБ хоче упевнитися, що європейські банки можуть швидко припинити відносини з клієнтами, з якими їм заборонено мати справу, пише Financial Times.

SWIFT
У разі вторгнення в Україну Росію можуть відключити SWIFT / Фото Reuters

Європейський Центробанк попередив фінансові організації Європи, представлені в Росії, про ризики, які для них несуть санкції в разі вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, ЄЦБ попросив банки повідомити, які дії чинитимуть банки, якщо російські організації будуть відрізані від системи SWIFT, пише Financial Times з посиланням на джерела.

"Запити (до банків, - ред.) показують, що ЄЦБ хоче упевнитися, що європейські банки можуть дотримуватися санкційного режиму та в змозі швидко припинити відносини з клієнтами, з якими їм заборонено мати справу", — зазначає видання.

Найзначніші ризики, пов'язані з можливими санкціями, несуть банки з великою російською присутністю, наприклад, Американський Citi, французький Sociеtе Gеnеrale, австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit. Регулятор також запросив інформацію про ризики, пов'язані з Росією та Україною, у німецького Deutsche Bank і голландського ING.

Як пише Financial Times з посиланням на дані Банку міжнародних розрахунків, російські юридичні та фізичні особи винні міжнародним банкам, включаючи їхні дочірні російські структури, близько 121 млрд доларів. Крім цього 128 млрд доларів зберігаються на депозитах.

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Як повідомляв Главред, в Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT й санкції щодо проекту Північний потік-2. Ініціатори пропонують ухвалити законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

Британський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Велика Британія розгляне "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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