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"Грудьми закрити рідну землю": Кравчук емоційно звернувся до українців через вторгнення РФ

28 січня 2022, 09:40

Леонід Кравчук, який перебуває на відновленні після складної операції, каже, що з тривогою спостерігає за подіями, що розгортаються навколо України.

Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / УНІАН

Президент України в 1991-1994 роках Леонід Кравчук, який з минулого року проходить через реабілітацію за кордоном після складної операції на серці, звернувся до українців з приводу загрози повноцінного військового вторгнення Росії в Україну. Політик склав відкритий лист, якого зачитали в ефірі нового YouTube-шоу "Гордон".

Кравчук повідомив, що з тривогою спостерігає за подіями, які розгортаються навколо України.

"Але все одно в цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка і грудьми закрити рідну землю", – йдеться Кравчук.

Політик також стверджує, що впевнений − навіть якщо у когось дійсно з'явилася думка напасти на Україну, то "наш волелюбний народ ніхто не зможе підкорити".

читайте такожОбвал рубля в РФ і занепад економіки: у США попередили Москву про удар у разі вторгнення в Україну

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Загроза вторгнення Росії в Україну:

Журналісти СNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані про те, що Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів, де знаходяться вже більше 127 000 російських військових підрозділів. У відомстві допускають ймовірність ракетних ударів росіян по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився, в той час як зараз навколо даної теми стало більше ажіотажу.

Він запевнив у роботі держави над мирним врегулюванням конфлікту з Росією, однак попередив, що країна повинна бути готовою до оборони.

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вторгнення Росії російське вторгнення Дмитро Гордон Леонід Кравчук
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