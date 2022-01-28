"Грудьми закрити рідну землю": Кравчук емоційно звернувся до українців через вторгнення РФ

Леонід Кравчук, який перебуває на відновленні після складної операції, каже, що з тривогою спостерігає за подіями, що розгортаються навколо України.
Президент України в 1991-1994 роках Леонід Кравчук, який з минулого року проходить через реабілітацію за кордоном після складної операції на серці, звернувся до українців з приводу загрози повноцінного військового вторгнення Росії в Україну. Політик склав відкритий лист, якого зачитали в ефірі нового YouTube-шоу "Гордон".
Кравчук повідомив, що з тривогою спостерігає за подіями, які розгортаються навколо України.
"Але все одно в цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка і грудьми закрити рідну землю", – йдеться Кравчук.
Політик також стверджує, що впевнений − навіть якщо у когось дійсно з'явилася думка напасти на Україну, то "наш волелюбний народ ніхто не зможе підкорити".
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Загроза вторгнення Росії в Україну:
Журналісти СNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані про те, що Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів, де знаходяться вже більше 127 000 російських військових підрозділів. У відомстві допускають ймовірність ракетних ударів росіян по стратегічно важливих об'єктах.
Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився, в той час як зараз навколо даної теми стало більше ажіотажу.
Він запевнив у роботі держави над мирним врегулюванням конфлікту з Росією, однак попередив, що країна повинна бути готовою до оборони.