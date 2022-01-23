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Розвідка США підтверджує інформацію МЗС Британії про плани Кремля змінити владу в Києві - CNN

23 січня 2022, 08:05

Відразу кілька джерел, близьких до американської розвідки, підтвердили CNN інформацію, озвучену Міністерством закордонних справ Великобританії.

Україна-США
Розвідка США підтверджує інформацію МЗС Британії про плани Кремля змінити владу в Києві - CNN / УНІАН

Інформація, опублікована МЗС Британії про плани Росії щодо вторгнення в Україну і встановлення в Києві маріонеткового уряду, лояльного до Кремля, на чолі з проросійським політиком Євгеном Мураєвим, підтверджується розвідкою США, яка має таку ж саму інформацію.

Як повідомляє CNN, президент США Джо Байден провів зустріч зі своєю командою національної безпеки, під час якої обговорювалися тривалі агресивні дії Росії щодо України. Президент був проінформований про стан російських військових операцій біля кордонів України й обговорив не тільки поточні зусилля Сполучених Штатів з деескалації ситуації за допомогою дипломатії, а й заходи стримування, які тісно координуються з союзниками і партнерами, включаючи поточні поставки військової допомоги в забезпеченні безпеки України.

Після проведеної наради відразу кілька джерел, близьких до американської розвідки, підтвердили CNN інформацію, озвучену Міністерством закордонних справ Великобританії:

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму витрати на тривалу війну на сході України. Це включає в себе такі методи, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розхитування ситуації всередині України", - сказало джерело.

Інше джерело повідомило, що "США володіють такою ж інформацією, що і Британія".

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Офіційний представник Ради національної безпеки США Емілі Хорн висловила солідарність з Україною, після того, як Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що має інформацію про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера, назвавши цю змову такою, що "викликає тривогу".

"Така змова викликає глибоку заклопотаність. Український народ має суверенне право визначати своє майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні", — заявила Емілі Хорн.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", – повідомили в МЗС Британії.

Російський МЗС назвав "дезінформацією і провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англо-саксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - відповіли в МЗС РФ.

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