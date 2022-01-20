Відключення від SWIFT, санкції проти ПП-2 і оточення Путіна: у США готують удар по РФ через Україну

У США готують масштабні санкції проти Росії / Reuters

У Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT та санкції щодо проекту Північний потік-2. Ініціатори пропонують ухвалити законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

Як зазначено на сайті Конгресу, законопроект про санкції проти РФ у разі військового вторгнення в Україну вже розглядається в нижній палаті американського парламенту.

Видання The Washington Post опублікувало документ під назвою "Закон про відповідальність Путіна". Законопроект пропонують ухвалити до можливої російської військової інтервенції в Україну, а не після неї.

Санкції проти оточення Путіна

У проекті закону, який ініціював конгресмен-"республіканець" Джим Бенкс, вказується, що документ спрямовано на незаконне багатство Путіна, яке може нараховувати сотні мільярдів доларів і знаходиться в руках його сім'ї та друзів. Також у законопроекті згадали і про колишню олімпійську гімнастку, ексдепутатку Держдуми РФ Аліну Кабаєву, яку називають "дружиною Путіна".

Хто опинився в санкційних списках

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;

прессекретар російського президента Дмитро Пєсков;

прем'єр-міністр Михайло Мішустін;

мер Москви Сергій Собянін;

міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко;

перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко;

голова ЦВК Елла Памфілова;

керівник Адміністрації президента Антон Вайно;

глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін;

директор ФСБ Олександр Бортніков;

глава Росгвардіі Віктор Золотов;

генпрокурор Юрій Чайка.

Крім того, в переліку осіб, які можуть опинитися під американськими санкціями, знаходяться бізнесмени і журналісти з Росії.

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Які обмеження передбачені законопроектом

відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT;

санкції проти проекту Північний потік-2 та афілійованих з ним фізичних та юридичних осіб;

заборона на проведення операцій з російським державним боргом;

Також на базі законопроекту пропонують визнати Росію спонсором тероризму і припинити перемовини з Москвою щодо стратегічної стабільності допоки, доки окупований Крим перебуває у складі російської держави.читайте такожУдар Байдена по банках РФ і загроза "громадянської війни" в Україні: у Путіна вибухнули заявою

Відомо, що ця законодавча ініціатива відрізняється від двох раніше внесених до Конгресу Штатів ініціатив тим, що "республіканці" пропонують запустити санкції до того, як відбудеться можливе військове вторгнення Росії в Україну, у той час, коли Білий Дім і "демократи" в Сенаті бачать необхідність вживати заходи вже в ситуації з російською військовою операцією.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації Байдена з посиланням на дані розвідки США зробили заяву про те, що Росія може запустити сценарій з нападом на бойовиків на Донбасі "під чужим прапором", щоб використати ситуацію в якості приводу для повномасштабної військової операції проти України.

Журналісти CNN 19 січня опублікували статтю з відомостями, отриманими від Міноборони України. У матеріалі йдеться про те, що Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів. Чисельність військового контингенту біля рубежів України становить вже понад 127 тисяч осіб. Причому у відомстві припускають нанесення РФ ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війська Росії знаходяться неподалік від кордонів України у зв'язку з "запобіжними заходами". Москва стурбована, мовляв, напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що Росія може зіткнутися з небувалими санкціями, якщо відбудеться напад на Україну. Російські банки не зможуть працювати з доларом, а обстановка стане катастрофічною.