"Тонкощі дипломатичної гри": Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни евакуюють своїх дипломатів з України, але не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри.

У своєму відеозверненні президент підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації.

"Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - заявив він.

Що ще сказав Зеленський у відеозверненні

"Кожен день ви читаєте, чуєте, бачите десятки новин. Далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі - просто чутки. Деякі - відверті фейки. А деякі, без розуміння глобального контексту, можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу", - зазначив Зеленський.

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Він запевнив, що влада робить все необхідне, щоб українцям було "мирно, тепло, ситно, і щоб всі були здорові".

"Не бійтеся Інтернет. Нехай Інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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