Марія Захарова відзначилася маячнею про нібито "неадекватність" представників української влади.

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Марія Захарова в сказі після слів Дмитра Кулеби / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Сумнозвісна речниця МЗС країни-агресора РФ Марія Захарова закотила справжню істерику, коментуючи заяву глави МЗС Дмитра Кулеби про те, як він ледь стримався від того, щоб не набити обличчя Сергію Лаврову.

Маячню неадекватної чиновниці зовнішньополітичного відомства країни-агресора транслює ТАРС.

Підозрювана в надмірній пристрасті до алкоголю Захарова не додумалася нічого кращого, як відзначитися маячнею про нібито "неадекватність" представників української влади.

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При цьому брехлива спікер російського МЗС стверджує, що це нібито "широко відомий факт".

Словесний пронос Захарової видав безглуздий перл про те, що "неосвічених агресивних людей набрали під виглядом міністрів розвалювати Україну за американські гроші".

Старіюча подруга Лаврова також зробила смішний висновок про те, що Кулебі "може бути в бої без правил потрібно було, а не в МЗС".

Раніше Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова по обличчю. За словами глави МЗС, найскладніші переговори - це ті, коли хочеться підійти і вдарити свого співрозмовника.

Нагадаємо, раніше у Соловйова істерично пропісочили антисемітку Захарову. Марію Захарову жорстко вилаяли за явну пристрасть до алкоголю.

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