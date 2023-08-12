Захарова з піною біля рота вибухнула погрозами через атаки на Керченський міст

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закотила істерику через нещодавні атаки на Кримський міст та пригрозила "відповіддю". Слова Захарової цитує МЗС країни-агресорки Росії.
Так, російська чиновниця заявила, що в РФ "рішуче" засуджують ці "терористичні атаки". Також вона пожалілася, що Кримський міст буцімто зазнає атак з осені минулого року.
Забувши про те, які злочини російські окупанти коять проти мирних українців, Захарова цинічно заявила, що Кримський міст, мовляв, є об'єктом цивільної інфраструктури і напади на нього є "неприпустимими".
"Подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість ще раз переконатися у справжній сутності київського режиму. Таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді", - видала рупорка МЗС РФ.
Вибухи на Кримському мосту
Як повідомляв Главред, Кримський міст вдень у суботу, 12 серпня, огорнув чорний дим. У місцевих пабліках повідомляли, що там чути вибухи і працює ППО країни-агресорки Росії. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.
Раніше повідомлялося, що 31 липня в окупованому Криму було неспокійно – росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу. Окрім того, спокій росіян був остаточно зруйнований, адже, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту. Він наголосив, що Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому – в Росію.
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