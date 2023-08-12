УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Захарова з піною біля рота вибухнула погрозами через атаки на Керченський міст

Аліна Дембіцька
12 серпня 2023, 17:55 оновлено 12 серпня, 17:56
64
Забувши про те, які злочини окупанти коять проти мирних українців, Захарова цинічно заявила, що Кримський міст, мовляв, є об'єктом цивільної інфраструктури.
Захарова, Крымский мост
Захарова пригрозила відповіддю за атаки на Керченський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закотила істерику через нещодавні атаки на Кримський міст та пригрозила "відповіддю". Слова Захарової цитує МЗС країни-агресорки Росії.

Так, російська чиновниця заявила, що в РФ "рішуче" засуджують ці "терористичні атаки". Також вона пожалілася, що Кримський міст буцімто зазнає атак з осені минулого року.

Забувши про те, які злочини російські окупанти коять проти мирних українців, Захарова цинічно заявила, що Кримський міст, мовляв, є об'єктом цивільної інфраструктури і напади на нього є "неприпустимими".

відео дня

"Подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість ще раз переконатися у справжній сутності київського режиму. Таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді", - видала рупорка МЗС РФ.

Вибухи на Кримському мосту

Як повідомляв Главред, Кримський міст вдень у суботу, 12 серпня, огорнув чорний дим. У місцевих пабліках повідомляли, що там чути вибухи і працює ППО країни-агресорки Росії. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що 31 липня в окупованому Криму було неспокійно – росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу. Окрім того, спокій росіян був остаточно зруйнований, адже, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту. Він наголосив, що Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому – в Росію.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Керченський міст Марія Захарова Кримський міст війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині: у Bild розкрили деталі

ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині: у Bild розкрили деталі

17:53 Україна
РФ намагається перехопити ініціативу біля Куп’янська: ЗСУ підсилили свої угруповання

РФ намагається перехопити ініціативу біля Куп’янська: ЗСУ підсилили свої угруповання

17:41 Україна
Україна може знищити флот Росії і запустити зерновий коридор - Подоляк

Україна може знищити флот Росії і запустити зерновий коридор - Подоляк

15:52 Політика
Всі головні новини

Останні новини

17:55

Захарова з піною біля рота вибухнула погрозами через атаки на Керченський міст

17:53

ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині: у Bild розкрили деталі

17:41

РФ намагається перехопити ініціативу біля Куп’янська: ЗСУ підсилили свої угруповання

17:40

Що зробити 14 серпня, щоб з'явився додатковий дохід: прикмети і заборони

17:13

Гороскоп на завтра 13 серпня 2023: Овну - пастка, Раку - досягнення

Запоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – МаломужЗапоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – Маломуж
17:08

Дорофєєва і Барських анонсували новий дует

16:43

Рідні наминуть за милу душу: чим доповнити гречку, аби всі ахнули від подиву

16:38

У РФ принизили Путіна: масово продають "нагороди" диктатора за Кримський міст

16:02

Ворожий літак Су-30 розбився в РФ, екіпаж загинув: що відомо

Реклама
15:52

Україна може знищити флот Росії і запустити зерновий коридор - Подоляк

15:36

Ескадрилья Су-24 ЗСУ може бити ракетами Storm Shadow – ЗМІ розкрили деталі

15:10

Нещодавно на фронті знайшла кохання: у Києві попрощалися з бойовим медиком "Блискавкою"

14:47

Стогони поранених і кров на асфальті: на Запоріжжі окупанти РФ влаштували розбірки

14:42

У Росії померла популярна актриса кримінальних серіалів

14:38

У Бердянську пролунав потужний вибух в району порту: почалася велика пожежа

14:24

"Ви раби, ви ніхто": Вайкуле дала прочуханки росіянам

14:18

Війська РФ в Криму злякалися морських дронів і ударів по Чорноморському флоту

14:15

Як "намести" в будинок багатство: що свідчать прикмети про віник

13:29

Кримський міст весь у диму і чути вибухи: окупанти зупинили рух транспортуФотоВідео

13:05

У РФ ціле місто пішло під воду через прорив дамбиВідео

Реклама
12:32

В ОАЕ задумали зустріч Зеленського і Путіна, але плани РФ проваляться - Подоляк

12:06

РФ скинула авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, багато постраждалих

12:05

Розпече до +37: синоптик сказала, коли Україну накриє нестерпна спека

11:13

"Не будемо соромитися піти у Конгрес": у Байдена готові просити більше грошей для України

11:10

Путін залишився без надприбутку: у Росії потужно впав рубль

10:29

У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги: перші подробиці

10:05

Війська РФ послабилися на Запоріжжі, прориви ЗСУ можуть стати вирішальними - ISW

09:44

Новий заколот або смерть Пригожина: Грозєв описав перспективи РФ на найближчі півроку

09:34

Скасувати доплату 30 тисяч і повернути її: для чого?Погляд

09:18

Шарф і кашемірове пальто: Меган Маркл попалася папараці в +21

08:44

"Буде важка осінь": Україна почнуть агітувати за перемовини з РФ - Кулеба

08:44

ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі

08:18

Дружина Віктора Павліка розповіла, чому вийшла заміж за артиста

07:47

"Був кінець світу": вночі в Криму лунали вибухи, окупанти заявили про атаку дронівВідео

06:50

Оптична ілюзія з підступом: потрібно знайти лисицю у хащах за 8 секунд

06:25

Що означають слова "чепурний" і "ґречний": мовознавець ошелешив відповіддюВідео

06:10

Що ви знаєте про москвичів?Погляд

05:30

Гороскоп на вересень 2023: Раки отримають від Всесвіту другий шансВідео

04:30

Карта дня: що віщує Таро на 12 серпня

04:00

Шалена оптична ілюзія: лише генії знайдуть людину та її союзників за 27 секунд

Реклама
04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 12 серпня

03:00

Періс Хілтон показала поїздку зі своїм сином-блондином

02:35

Злетить вартість горілки, коньяку і вина: в Україні різко підвищують ціни на алкоголь

02:10

ЗСУ потужно атакували надзвичайно важливі мости для окупантів - МаломужВідео

01:30

Удари по Росії і перемовини: Загородній назвав сценарій для України

00:19

Скоро чорні стрічки: Скабєєва поскаржилася на "бурі лінії"Відео

11 серпня, п'ятниця
23:50

У Білому домі зробили заяву щодо завершення війни в Україні

23:31

Дженніфер Лопес показала свою засмагу в мікро купальнику

23:15

Наближення виборів у США: посол відповів, чи посадять Україну за стіл переговорів

22:31

Мобілізація в Росії зведе нанівець відновлення економіки від санкцій - Bloomberg

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти