Захарова з піною біля рота вибухнула погрозами через атаки на Керченський міст

Забувши про те, які злочини окупанти коять проти мирних українців, Захарова цинічно заявила, що Кримський міст, мовляв, є об'єктом цивільної інфраструктури.

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Захарова пригрозила відповіддю за атаки на Керченський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закотила істерику через нещодавні атаки на Кримський міст та пригрозила "відповіддю". Слова Захарової цитує МЗС країни-агресорки Росії.

Так, російська чиновниця заявила, що в РФ "рішуче" засуджують ці "терористичні атаки". Також вона пожалілася, що Кримський міст буцімто зазнає атак з осені минулого року.

Забувши про те, які злочини російські окупанти коять проти мирних українців, Захарова цинічно заявила, що Кримський міст, мовляв, є об'єктом цивільної інфраструктури і напади на нього є "неприпустимими".

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"Подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість ще раз переконатися у справжній сутності київського режиму. Таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді", - видала рупорка МЗС РФ.

Вибухи на Кримському мосту

Як повідомляв Главред, Кримський міст вдень у суботу, 12 серпня, огорнув чорний дим. У місцевих пабліках повідомляли, що там чути вибухи і працює ППО країни-агресорки Росії. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що 31 липня в окупованому Криму було неспокійно – росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу. Окрім того, спокій росіян був остаточно зруйнований, адже, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту. Він наголосив, що Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому – в Росію.

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