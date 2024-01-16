Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова по обличчю

За словами глави МЗС, найскладніші переговори - це ті, коли хочеться підійти і вдарити свого співрозмовника.

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Дмитро Кулеба сказав, що хотів вдарити Лаврова під час переговорів навесні 2022 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори з главою МЗС країни-агресора РФ Сергієм Лавровим і заявив, що хотів вдарити його по обличчю.

За словами українського дипломата, найскладніші переговори - це ті, коли хочеться підійти і вдарити свого співрозмовника. Таке відчуття у нього виникло у 2022-му році під час бесіди з Лавровим.

"Найважчі переговори - це коли співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі цього дозволити. І таких у мене було два-три рази. Один з них - з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", - сказав Кулеба в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує практику Радянського Союзу, коли в посольствах більшість дипломатів були співробітниками спецслужб. Тому висилка представників РФ з різних країн серйозно підриває можливості Кремля у розвідці. Україна також над цим працює.

"Це серйозно підриває розвідувальні можливості Росії у світі. Передусім у людських контактах, тому що електронна розвідка триває", — сказав Кулеба.

Як повідомляв Главред, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що щоб уникнути прямої конфронтації між НАТО й Росією, в яку будуть залучені війська США, необхідно збільшувати допомогу України в майбутньому.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", — заявив він.

Раніше Кулеба заявив, що військова допомога західних країн продовжиться та не має альтернативи в разі її припинення. За його словами, в України немає "плану Б".

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