УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова по обличчю

Анна Ярославська
16 січня 2024, 08:17
За словами глави МЗС, найскладніші переговори - це ті, коли хочеться підійти і вдарити свого співрозмовника.
Дмитро Кулеба, Сергій Лавров
Дмитро Кулеба сказав, що хотів вдарити Лаврова під час переговорів навесні 2022 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори з главою МЗС країни-агресора РФ Сергієм Лавровим і заявив, що хотів вдарити його по обличчю.

За словами українського дипломата, найскладніші переговори - це ті, коли хочеться підійти і вдарити свого співрозмовника. Таке відчуття у нього виникло у 2022-му році під час бесіди з Лавровим.

"Найважчі переговори - це коли співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі цього дозволити. І таких у мене було два-три рази. Один з них - з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", - сказав Кулеба в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

відео дня

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує практику Радянського Союзу, коли в посольствах більшість дипломатів були співробітниками спецслужб. Тому висилка представників РФ з різних країн серйозно підриває можливості Кремля у розвідці. Україна також над цим працює.

"Це серйозно підриває розвідувальні можливості Росії у світі. Передусім у людських контактах, тому що електронна розвідка триває", — сказав Кулеба.

Як повідомляв Главред, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що щоб уникнути прямої конфронтації між НАТО й Росією, в яку будуть залучені війська США, необхідно збільшувати допомогу України в майбутньому.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", — заявив він.

Раніше Кулеба заявив, що військова допомога західних країн продовжиться та не має альтернативи в разі її припинення. За його словами, в України немає "плану Б".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Дмитро Кулеба Сергій Лавров новини України
Реклама

Головне за день

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

08:33 Україна
Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

06:45 Україна
"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

05:00 Політика
Всі головні новини

Популярне

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини 27105

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів 21721

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

Алла Ландар: «Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…» 15654

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"

Путін хоче захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР 12268

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

Останні новини

08:34

"Акцент ставив Путін": війська РФ провалили план захоплення Авдіївки - Тимочко

08:33

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

08:17

Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова по обличчю

08:10

Почалося відродження десантно-штурмових бригад РосіїПогляд

07:21

У Воронежі прогриміли 15 вибухів: оголошено режим НС, уламки влучили у будинокВідео

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман СвітанДо виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман Світан
07:10

Тільки найкмітливіші знайдуть кота на дереві за 5 секунд: складна оптична ілюзія

06:45

Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

06:42

Головне, що людству слід знати про війнуПогляд

05:10

Збитий А-50 виявився ще одним "аналоговнєтом": ЗМІ розкрили вразливості літака

Реклама
05:00

"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

04:30

Перевірте себе: експерт назвав 6 ознак того, що вас недолюблюють

03:40

Зірка пляжу: Марк Цукерберг показав однорічну доньку-кокетку

03:10

Разом з А-50 "поховали" 15 льотчиків РФ: деталі ліквідації унікальної "пташки"

02:39

450 тисяч окупантів в Україні: військовий експерт розповів про збільшення армії РФВідео

02:06

Не відходячи від прилавка: як по хвосту зрозуміти, що оселедець пересолений

01:36

Оманлива оптична ілюзія: лише 3% людей здатні знайти кота

01:12

Варлей з Холостяка-12 розкрила подробиці грудного вигодовування з імплантами

00:15

5 країн починають вставляти палиці в колеса: вони незадоволені експортом українського зерна

15 січня, понеділок
23:04

З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

23:00

Тяжкохвора Тишкевич висловилася про майбутнє материнство: "У мене два виходи"

Реклама
22:57

Польща проти продовження торговельних пільг для України: FT розкрило деталі

22:25

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"Фото новости компании

22:16

Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

21:25

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

21:18

"Буферна зона на 150 км": Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії

21:06

Сергій Бубка закликає підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024

21:03

Експерт з дитячого сну поділився простим способом для укладання новонароджених

20:31

Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти

20:19

Один знищили, залишилося чотири: А-50 наводив ракети й шпигував за ЗСУ – експерт

20:17

"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

19:52

Порошенко купив за донати українців облігацій на 156 млн під 30% власного прибутку - експерт

19:44

100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

19:15

Місячний календар на 16 січня: які можливості чекають у цей день

19:06

Taurus можуть зруйнувати Кримський міст: у Бундестазі вимагають передати Києву ракети

18:57

"Вибухнув": Буданов відповів, як втрата РФ А-50 та Іл-22 вплине на фронт

18:40

РФ хоче відбити позиції на півдні: Cирський розповів про успішні контратаки ЗСУ

18:39

Віталій Портников. Росія втрачає літакиВідеоблоги

18:39

В Україні зміниться погода і налетить шторм: яка небезпека чекає на українців

18:36

Лише люди з високим IQ знайдуть помилку на картинці: надзвичайно складна загадка

18:21

Як вибити російські установки С-300?Погляд

Реклама
18:00

Для одних - панацея, для інших - заборонений плід: чим корисна квашена капуста

17:59

РФ "викололи очі": збитий А-50 наводив ракети на цілі в Україні – Сили оборони

17:59

350 "Шахедів": військова розвідка розкрила виробництво дронів у Росії

17:35

Новий наступ відразу на 5 напрямках: полковник ЗСУ попередив про плани окупантів

17:32

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

17:31

Повернувся в Україну і став на її захист: на фронті загинув воїн з Чернігівщини

17:25

"2 жирні цілі за один раз": в Повітряних силах розказали важливі подробиці збиття літаків

17:20

Окупанти накопичують великі резерви у Донецьку: готуються до нового наступу на Авдіївку

17:10

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

16:46

Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти