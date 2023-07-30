"Африку домбили 8 років": Захарова вигадала нові причини вторгнення РФ в Україну

Під час зустрічі з лідерами африканських країн речник МЗС РФ спробувала пояснити, навіщо Кремль розпочав загарбницьку війну в Україні.

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Марія Захарова назвала нові причини вторгнення РФ в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот

Речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова озвучила нову причину повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мова вже не йде про "денацифікацію та демілітаризацію" і "захист" Донбасу. Цього разу рупор МЗС РФ заявила про необхідність відстояти свободу Африканського континенту.

Свою неадекватну заяву Захарова зробила під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні.

За словами Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна в Україні повинна якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

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"Ми боремося. Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя, не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми відстоюють право не лише Африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути вільними", - заявила Захарова.

Дивіться відео - Захарова заявила, що російські окупанти в Україні воюють за свободу Африки:

Захарова видала чергову маячню скріншот

У Мережі з іронією відреагували на заяву Захарової:

"Так це мабуть ми не бомбас, а Африку вже домбили 8 років)";

"Забула прийняти ліки";

"Явно сценарій вона забула прочитати, а з імпровізацією у неї так собі".

Як повідомляв Главред, раніше спікер Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відзначилася ще однією дивною заявою. Вона заявила, що українці ненавидять російського диктатора Володимира Путіна не за його військові злочини проти народу України, а тому, що "хотіли б собі такого президента".

Раньше Захарова обурилася через те, що США не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони. Більш того, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме щонаменше до 2025 року".

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