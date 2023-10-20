"Сильно п'є": у Соловйова істерично пропісочили антисемітку Захарову

Марію Захарову жорстко вилаяли за явну пристрасть до алкоголю.

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Марію Захарову жорстко вилаяли за пристрасть до алкоголю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Відомий російський експерт Євген Сатановський, який також є телеведучим пропагандистського каналу "Соловйов Live", образливо висловився на адресу речника російського МЗС Марії Захарової.

Він прямим текстом звинуватив Захарову у зловживанні алкогольними напоями. Про це пише в соцмережі Х блогер Денис Казанський.

Він також опублікував відео, на якому Сатановський назвав представника російського МЗС Марію Захарову "шмарою, що сильно випиває".

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Крім того, Сатановський наголосив на антисемітських поглядах Захарової.

"От, Маша Захарова, яка євреїв не дуже любить, а Ізраїль терпіти не може. Більше того, вона цього і не приховує... Ще одна шмара, що сильно п'є. Тим не менш, вона спікер нашого МЗС", - заявив Сатановський.

Раніше Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами Україні за удари по Кримському мосту . Марія Захарова повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" та "відплати".

Нагадаємо, раніше Володимир Соловйов в істериці відчхвостив зрадницю Тетяну Монтян . Володимира Соловйова покоробило після низки повідомлень у Telegram Тетяни Монтян.

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