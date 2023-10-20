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"Сильно п'є": у Соловйова істерично пропісочили антисемітку Захарову

Олексій Тесля
20 жовтня 2023, 16:43 оновлено 20 жовтня, 16:43
Марію Захарову жорстко вилаяли за явну пристрасть до алкоголю.
Захарова
Марію Захарову жорстко вилаяли за пристрасть до алкоголю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Відомий російський експерт Євген Сатановський, який також є телеведучим пропагандистського каналу "Соловйов Live", образливо висловився на адресу речника російського МЗС Марії Захарової.

Він прямим текстом звинуватив Захарову у зловживанні алкогольними напоями. Про це пише в соцмережі Х блогер Денис Казанський.

Він також опублікував відео, на якому Сатановський назвав представника російського МЗС Марію Захарову "шмарою, що сильно випиває".

відео дня

Крім того, Сатановський наголосив на антисемітських поглядах Захарової.

"От, Маша Захарова, яка євреїв не дуже любить, а Ізраїль терпіти не може. Більше того, вона цього і не приховує... Ще одна шмара, що сильно п'є. Тим не менш, вона спікер нашого МЗС", - заявив Сатановський.

Раніше Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами Україні за удари по Кримському мосту . Марія Захарова повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" та "відплати".

Нагадаємо, раніше Володимир Соловйов в істериці відчхвостив зрадницю Тетяну Монтян . Володимира Соловйова покоробило після низки повідомлень у Telegram Тетяни Монтян.

Раніше верещачий Соловйов накинувся з образами на Ксенію Собчак . Приводом для нового скандалу журналістів стало відео, яке Собчак та її команда відшукала у соцмережах.

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Володимир Соловйов Марія Захарова
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