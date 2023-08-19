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Захарова раптово звернулася до ЗСУ із очманілим проханням

Аліна Дембіцька
19 серпня 2023, 23:39 оновлено 19 серпня, 23:39
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Захарова звернулася до українських захисників з проханням "посприяти російській армії".
Захарова, ВСУ
Захарова раптово звернулася до ЗСУ із очманілим проханням / Колаж: Главред, фото: фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот з відео

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова не вигадала нічого кращого, як звернутися до Збройних сил України із абсурдним проханням.

Так, Захарова звернулася до українських захисників з проханням "посприяти російській армії" у захопленні України. Слова російської чиновниці цитують пропагандистські ЗМІ.

У своїй заяві Захарова придумала аж два очманілі варіанти, як можна "посприяти" російським військовим злочинцям. Перший варіант – рупорка російського МЗС розмріялася про те, щоб захисники повернули зброю проти української влади. Другий варіант не менш абсурдний – Захарова безнадійно сподівається на капітуляцію ЗСУ.

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"Тим же українським військовослужбовцям, хто – впевнені – розуміє всю злочинну сутність бандитської хунти, яка захопила їхню країну, наполегливо радимо повернути зброю проти неї або капітулювати перед нашими військами", - видала Захарова.

Окрім того, забувши про те, які тортури українські захисники переживають у російському полоні, Захарова цинічно заговорила про "гідне гуманне ставлення" до бійців ЗСУ у разі капітуляції.

Божевільні заяви Захарової

Як повідомляв Главред, раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилась на США, бо ті буцімто не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони. Ба більше, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме як мінімум до 2025 року".

Окрім того, Захарова забилася в припадку істерики після обіцянки Буданова "вбивати росіян". У своєму Telegram Захарова "блиснула розумом" і заявила, що в цій ситуації нібито винен Білий дім.

Також пропагандистка Захарова видала абсурдну заяву про ЗАЕС та звинуватила Україну. За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку" - планомірного завдання збитків Запорізької АЕС".

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