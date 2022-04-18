Моряк, який вижив на крейсері Москва, розповів про "місиво" на кораблі після удару ракет

Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі / Колаж Вікіпедія, Укрпошта

Міноборони РФ відзвітувало, що з російського крейсера Москва, який 14 квітня затонув у Чорному морі, був евакуйований весь екіпаж. Було навіть оприлюднено відео екіпажу, але на кадрах видно лише близько сотні військовослужбовців. Тим часом родичі моряків, які служили на флагмані Чорноморського флоту РФ, почали скаржитися, що військових внесли до списків зниклих безвісти. А мати одного з моряків, який вижив, з посиланням на слова сина поділилася, що на кораблі загинули близько 40 осіб, було дуже багато поранених, а кілька людей зникли безвісти.

Росіяни скаржаться, що їхні родичі "зникли" на крейсері Москва

Житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець 17 квітня написав у забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакте, що його син Єгор проходив строкову службу на крейсері Москва.

За словами чоловіка, після загибелі корабля його сина внесли до списків зниклих безвісти, пише Медуза.

"Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера Москва, серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Зник безвісти у відкритому морі?! Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера і його зам перестали виходити на зв'язок. Я запитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?", - пише батько окупанта.

Дмитро Шкребець попросив читачів поширити його звернення, "щоби покидьки не зам'яли цю страшну трагедію".

Чоловік заявив, що має намір присвятити все життя тому, "щоби правда перемогла в цій історії".

Єгор Шкребець, за словами Дмитра, був призваний на військову службу 2 липня 2021 року. На крейсері Москва він служив на посаді корабельного кока. Радіо Свобода знайшло згадку про кока Єгора Шкребця в номері газети Балтійського флоту Страж Балтики від 24 грудня. Там він названий випускником Ялтинського економіко-технологічного коледжу за спеціальністю "кухар-кондитер". На ілюстрації до статті зображений той самий молодий чоловік, що і на фотографіях у дописі Дмитра Шкребця.

Єгор Шкребець / Фото зі сторінки Дмитра Шкребця у "ВКонтакте"

Зазначимо, що раніше Дмитро Шкребець писав у соцмережах, що такої країни як Україна "не повинно бути".

Видання Агенство виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення російського ракетного крейсера Москва.

Зокрема, 47-річна мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, "зник безвісти на крейсері".

Журналісти знайшли дівчину, яка стоїть поруч з Марком на фото в соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак відправився проходити строкову службу в лавах Збройних сил РФ.

Марк Тарасов також зник безвісти на крейсері Москва / Фото t.me/agentstvonews

Тим часом мати матроса-строковика Чорноморського флоту РФ розповіла журналістам, як вдалося вижити її синові після затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ, пише Novaya Gazeta Europe.

За словами моряка, крейсер Москва був підбитий з суші, з українського боку. Російський військовий каже, що в корабель потрапили три ракети Нептун. Після цього почалася пожежа.

"Просто так пожежа б не трапилася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили, намагалися самостійно загасити пожежу після того, як в крейсер потрапили трьома ракетами Нептун", — розповіла жінка.

Вона додала, що на кораблі загинули близько 40 осіб, дуже багато моряків отримали поранення. Кілька людей зникли безвісти.

"Поранені переважно з відірваними кінцівками", - уточнює мати російського солдата.

Жінка розповіла, що коли син вперше зателефонував після затоплення Москви, то був наляканий.

"Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно", - передає слова окупанта його мати.

Жінка також зазначила, що російські ЗМІ не говорять всіх подробиць цієї події, тому що Міністерство оборони РФ "не хоче визнавати поразку з боку України".

Як повідомляв Главред, раніше журналісти, що працюють з технологією OSINT, опублікували ймовірні кадри палаючого крейсера Москва. На фото видно судно, що дуже схоже з флагманом Чорноморського флоту РФ.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Який екіпаж крейсера Москва

Екіпаж російського ракетного крейсера Москва, згідно з даними Вікіпедії, становив 510 осіб.

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

У свою чергу, спікер Морської охорони Держприкордонслужби заявив, що евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в Чорному морі після потоплення ракетного крейсера Москва, який був підбитий ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін. Міноборони РФ підтвердило його смерть.

Журналісти Схем встановили особу одного загиблого мічмана. За їхніми даними, на ракетному крейсері загинув Іван Вахрушев, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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