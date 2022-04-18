УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Моряк, який вижив на крейсері Москва, розповів про "місиво" на кораблі після удару ракет

18 квітня 2022, 08:23

Родичі моряків, які служили на флагмані Чорноморського флоту РФ, почали скаржитися, що військових внесли до списків зниклих безвісти.

крейсер Москва
Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі / Колаж Вікіпедія, Укрпошта

Міноборони РФ відзвітувало, що з російського крейсера Москва, який 14 квітня затонув у Чорному морі, був евакуйований весь екіпаж. Було навіть оприлюднено відео екіпажу, але на кадрах видно лише близько сотні військовослужбовців. Тим часом родичі моряків, які служили на флагмані Чорноморського флоту РФ, почали скаржитися, що військових внесли до списків зниклих безвісти. А мати одного з моряків, який вижив, з посиланням на слова сина поділилася, що на кораблі загинули близько 40 осіб, було дуже багато поранених, а кілька людей зникли безвісти.

Росіяни скаржаться, що їхні родичі "зникли" на крейсері Москва

Житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець 17 квітня написав у забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакте, що його син Єгор проходив строкову службу на крейсері Москва.

За словами чоловіка, після загибелі корабля його сина внесли до списків зниклих безвісти, пише Медуза.

"Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера Москва, серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Зник безвісти у відкритому морі?! Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера і його зам перестали виходити на зв'язок. Я запитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?", - пише батько окупанта.

Дмитро Шкребець попросив читачів поширити його звернення, "щоби покидьки не зам'яли цю страшну трагедію".

Чоловік заявив, що має намір присвятити все життя тому, "щоби правда перемогла в цій історії".

false

Єгор Шкребець, за словами Дмитра, був призваний на військову службу 2 липня 2021 року. На крейсері Москва він служив на посаді корабельного кока. Радіо Свобода знайшло згадку про кока Єгора Шкребця в номері газети Балтійського флоту Страж Балтики від 24 грудня. Там він названий випускником Ялтинського економіко-технологічного коледжу за спеціальністю "кухар-кондитер". На ілюстрації до статті зображений той самий молодий чоловік, що і на фотографіях у дописі Дмитра Шкребця.

Єгор Шкребець
Єгор Шкребець / Фото зі сторінки Дмитра Шкребця у "ВКонтакте"

Зазначимо, що раніше Дмитро Шкребець писав у соцмережах, що такої країни як Україна "не повинно бути".

false

Видання Агенство виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення російського ракетного крейсера Москва.

Зокрема, 47-річна мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, "зник безвісти на крейсері".

Журналісти знайшли дівчину, яка стоїть поруч з Марком на фото в соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак відправився проходити строкову службу в лавах Збройних сил РФ.

false
Марк Тарасов також зник безвісти на крейсері Москва / Фото t.me/agentstvonews

Тим часом мати матроса-строковика Чорноморського флоту РФ розповіла журналістам, як вдалося вижити її синові після затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ, пише Novaya Gazeta Europe.

За словами моряка, крейсер Москва був підбитий з суші, з українського боку. Російський військовий каже, що в корабель потрапили три ракети Нептун. Після цього почалася пожежа.

"Просто так пожежа б не трапилася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили, намагалися самостійно загасити пожежу після того, як в крейсер потрапили трьома ракетами Нептун", — розповіла жінка.

Вона додала, що на кораблі загинули близько 40 осіб, дуже багато моряків отримали поранення. Кілька людей зникли безвісти.

"Поранені переважно з відірваними кінцівками", - уточнює мати російського солдата.

Жінка розповіла, що коли син вперше зателефонував після затоплення Москви, то був наляканий.

"Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно", - передає слова окупанта його мати.

Жінка також зазначила, що російські ЗМІ не говорять всіх подробиць цієї події, тому що Міністерство оборони РФ "не хоче визнавати поразку з боку України".

Як повідомляв Главред, раніше журналісти, що працюють з технологією OSINT, опублікували ймовірні кадри палаючого крейсера Москва. На фото видно судно, що дуже схоже з флагманом Чорноморського флоту РФ.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Який екіпаж крейсера Москва

Екіпаж російського ракетного крейсера Москва, згідно з даними Вікіпедії, становив 510 осіб.

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

У свою чергу, спікер Морської охорони Держприкордонслужби заявив, що евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в Чорному морі після потоплення ракетного крейсера Москва, який був підбитий ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін. Міноборони РФ підтвердило його смерть.

Журналісти Схем встановили особу одного загиблого мічмана. За їхніми даними, на ракетному крейсері загинув Іван Вахрушев, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Інші новини:

viber
новини Росії війна в Україні Чорноморський флот чорноморський флот РФ новини України війна Росії та України крейсер Москва
Реклама
Популярне
Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняНеймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітня Захід зробив Росії останнє попередженняЗахід зробив Росії останнє попередження Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниціПутін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниці Песах 2022: привітання і душевні картинки до святаПесах 2022: привітання і душевні картинки до свята Бійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіБійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській області
Підтримайте Главред

Останні новини

10:05

"Я бачив як він по воді йшов, зуб даю": Потап висміяв стогони Марченко про "месію" Медведчука

09:34

"Є лють": Кулеба відкинув всі закиди з приводу неетичності українців щодо окупантівВідео

09:14

Чому порятунок російського Карфагену - це ілюзіяПогляд

09:13

Вранці окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину: над столицею – чорний дим

09:10

"Союзмультфільм щось знав": в РФ злякалися пророцтва про війну в мультику 1973 рокуВідео

Реклама
08:55

Ворог готується скинути на Азовсталь у Маріуполі багатотонні бомби ФАБ 1000 і ФАБ 3000-журналістВідео

08:23

Моряк, який вижив на крейсері Москва, розповів про "місиво" на кораблі після удару ракетВідео

08:15

Солдати РФ відмовляються виконувати наказ Путіна - понад 100 військових не хочуть повертатися на війну

07:27

Холодноярівці визволили Гусарівку під Харковом: загарбники втратили "Тор", танки і машини постачання

07:13

Українські захисники знищили розвідгрупу військ РФ і вразили понад 100 цілей окупантів

06:40

Під палубою був потужний вибух: у Мережі з'явилися можливі фото крейсера Москва після атаки ракетВідео

06:38

Мінус літак, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Мі-24 і один Ка-52: ЗСУ влаштували пекло окупантам у небі

06:28

9 травня в Росії під загрозою, або чому Кремль мовчить про причини загибелі "Москви"Погляд

06:01

РФ може знову атакувати Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за ДонбасВідео

05:28

Чорнобаївка - 16:0: ЗСУ знищили склади з ракетними боєприпасами окупантів на Херсонщині

05:10

Україна має шанс повернути окуповані Крим та Донбас - ІлларіоновВідео

04:40

Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиВідео

04:10

Ми не мученики: в Маріуполі окупанти вбили жінку-медика

03:37

Військовий експерт розповів, як Україна може закрити небо від російських агресорів

03:05

Поки Україна у вогні: Таїсія Повалій виступила в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим

Реклама
02:35

"Котел" і знищення ЗСУ: інсайдер розкрив плани Кремля у війні з УкраїноюВідео

02:05

Тривалість війни залежить від 2 факторів: експерт пояснив, чому у вторгненні РФ винна слабкість СШАВідео

01:30

Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФВідео

00:58

Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцямВідео

00:52

У "ДНР" мобілізують артистів філармонії та відправляють на фронт - журналіст

00:51

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

00:42

Російському угрупованню під Ізюмом готують "котел" - АрестовичВідео

00:27

КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань

17 квітня, неділя
23:54

ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук

23:49

"Хочуть добити Донбас": Зеленський записав емоційне зверненняВідео

23:39

ЗСУ на сході відправили в "пекло" понад півсотні окупантівВідео

23:31

Більше не вірю світові, бо вони не зупинили Росію - Зеленський

23:20

Українська розвідка назвала нове місто, в районі якого окупанти готують головний ударВідео

22:53

Зеленський поспілкувався по телефону з главою МВФ: які саме питання обговорили

22:40

Мер Харкова закликав цивільних евакуюватися з містаВідео

22:28

Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою"

22:01

"Лежіть! Не вставати!": медик по під залповим вогнем у Харкові прикривав собою українцівВідео

21:58

Україна вже заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата - ОПВідео

21:42

Стає ізгоєм: експерт розповів, як після війни реагуватимуть на РФ у світіВідео

21:34

Контратака ЗСУ: на Харківщині звільнили кілька населених пунктівВідео

Реклама
21:32

Чому Росія пограла битву за Київ: генерал-майор пояснив провал КремляВідео

21:17

Хочуть встигнути до Великодня: орки готуються до вирішальної битви, але у них нічого не вийдеВідео

20:57

Ситуація розбиває серце: Маріуполя як міста більше немає - Кулеба

20:53

Марічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРОВідео

20:40

Поки в Україні вбивають людей: вагітна Регіна Тодоренко розважає росіян новими піснями в МосквіВідео

20:37

Агресори проводять примусову мобілізацію та готують провокації - Генштаб ЗСУВідео

20:11

Зафарбовують символи Z: орки готують провокації в Запорізькій області

20:10

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

20:06

Сонячне затемнення 30 квітня сильно вплине на хід війни з РФ: гороскоп для УкраїниВідео

19:35

Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти