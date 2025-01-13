"Мінус $3,54 млрд": санкції США обвалили акції нафтових компаній РФ

Загалом три нафтові компанії, що забезпечують дві третини всього нафтовидобутку в Росії, подешевшали на $3,54 млрд.

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Санкції США обвалили акції нафтових компаній РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Акції "Газпром нефти" і "Сургутнефтегаз" подешевшали

Санкції США загрожують близько 15% російського нафтового експорту

Акції російських нафтових компаній падають на Московській біржі вже другий день поспіль на тлі різкого посилення санкцій США, під які потрапили "Газпром нафту", "Сургутнефтегаз" і понад 180 танкерів російського тіньового флоту. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, акції "Газпром нефти" подешевшали на 2,5% до 588 рублів за одиницю. За неповні два дні торгів капіталізація компанії скоротилася на 34 мільярди рублів. "Сургутнафтогаз" за цей же період втратив 29 млрд рублів капіталізації, а його звичайні акції подешевшали на 3,4% і торгуються по 23,2 рубля.

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Одночасно на 4,9% знизилися акції "Роснєфті", до якої під санкції потрапила ключова "дочка" РН-Ванкор, оператор проєкту "Восток Ойл". Акції "Роснефти" торгуються по 544,8 рубля за одиницю, а капіталізація компанії скоротилася на 298 млрд рублів, згідно з біржовими даними.

Загалом три нафтові компанії, що забезпечують дві третини всього нафтовидобутку в Росії, подешевшали на 361 млрд рублів, або $3,54 млрд за офіційним курсом центробанку РФ. Крім того, на торгах у понеділок різко подешевшали акції "Совкомфлота": вони втратили 4,5% і торгуються по 86,81 рубля. З моменту введення санкцій найбільша танкерна компанія Росії втратила 9 млрд рублів капіталізації.

"Прощальний" санкційний пакет адміністрації Джозефа Байдена, що став одним із найбільших від початку повномасштабної війни, ставить під загрозу близько 15% російського нафтового експорту, або до 800 тисяч барелів на добу, оцінюють аналітики.

Згідно з даними Bloomberg, Індія і Китай - найбільші покупці російської нафти, на яких припадає понад 80% усього російського нафтового експорту, вже припинили приймати у своїх портах танкери, що потрапили під санкції. НПЗ обох країн шукають заміну російській нафті на Близькому Сході та Африці, повідомляють трейдери Reuters. Щоб продовжувати продавати нафту, російським компаніям, ймовірно, доведеться підвищити знижки: дисконт сорту Urals у Brent може зрости, а фрахт танкерів - подорожчати.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США ввели нові санкції, які охопили понад 400 суб'єктів російського енергетичного сектора. Обмеження торкнулися понад 30 нафтосервісних компаній РФ, включно з "Газпром нефтью" і "Сургутнефтегазом". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Також адміністрація президента США ввела санкції проти російських нафтових танкерів, що може істотно вплинути на поставки російської нафти в Індію. Джерела в нафтопереробній галузі розповіли агентству Reuters, що ці заходи можуть створити перешкоди для торгівлі.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев висловив свою думку про перспективи введення нових санкцій проти Росії.

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