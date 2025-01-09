Нафтовий флот РФ поставлять на прикол: прогноз нових санкцій США

Сполучені Штати можуть приєднатися до дій Великої Британії, не виключає Геннадій Рябцев.

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Проти РФ можуть ввести нові санкції / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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США можуть приєднатися до дій Великої Британії

Санкції можуть торкнутися нафтового флоту РФ

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев прокоментував питання ймовірності введення нових санкцій проти країни-агресора РФ.

"Потрібно спочатку дочекатися того, яким буде це посилення (санкцій, - ред.), тобто яких заходів вживатимуть Сполучені Штати. Адже поки що немає конкретики в обіцянках, які ми всі чули", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт не виключає, що Сполучені Штати можуть приєднатися до дій Великої Британії, у підсанкційному списку якої вже близько ста суден РФ, з яких понад 90 - танкери.

"Цим суднам заборонено заходити в порти, що перебувають під юрисдикцією британської співдружності, а також користуватися послугами, які надають ці порти, та послугами страхових і сервісних компаній", - додав Рябцев.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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