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"Використовуємо у своїх інтересах": у ГУР натякнули на долю військовополонених із КНДР

Олексій Тесля
13 січня 2025, 15:16
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ГУР вивчає питання того, чи буде КНДР і надалі направляти своїх солдатів до Росії.
війська КНДР, Зеленський
Полонені північнокорейці / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Важливо:

  • Україна готувалася до проведення роботи з військовими з КНДР
  • Від військовополонених із КНДР отримують потрібну інформацію

Із полоненими північнокорейцями працюють фахівці, які знають особливості КНДР, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін.

"Можу сказати, що це правильний і потрібний для України і для нашої позиції інцидент, який ми використовуємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс, сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї - це теж дуже потрібний для нас факт", - наголосив він у коментарі "Радіо Свобода".

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За словами представника ГУР, Україна готувалася до проведення роботи з військовими КНДР. Тому зараз із полоненими працюють фахівці, які знають особливості Північної Кореї.

"Повірте: ми готувалися. І не тільки ми, а всі відповідні служби, які залучаються до цього процесу, готувалися до таких заходів. І відповідно - абсолютно готові в тих межах, які визначені законодавством України", - уточнив він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Співрозмовник зазначив, що ГУР вивчає питання того, чи буде КНДР і надалі направляти своїх солдатів Росії для участі в бойових діях. Він уточнив, що сам факт присутності солдатів КНДР у Курській області нехай і не критичний, але не є визначальним і не впливає на хід ведення війни. Основне їхнє завдання - це, як правило, участь у штурмових діях, або в інших якихось операціях.

"Вони, як правило, використовуються у складі частин морської піхоти, ВДВ Збройних Сил Російської Федерації. І вони в першу чергу є як умовне гарматне м'ясо. Однак серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями, але загалом це, умовно кажучи, піхота", - додав Єрін.

Як повідомляв Главред, за словами Романа Свитана, залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції і витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Раніше Євген Дикий попередив, що російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, через що російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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ГУР Операція в Курській області війська КНДР в Україні
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