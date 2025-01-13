Білорусь перекинула до кордону з Україною армію та спецпризначенців - ЗМІ

У прикордонних з Україною територіях відбулося досить масштабне перекидання підрозділів ЗС РБ.

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Мінськ повернув військових на прикордонні території після їхнього виведення кілька місяців тому / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby

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Білорусь перекинула 1500 військових у 4 прикордонні райони

РБ утримує на прикордонних територіях спецпризначенців

Військової загрози для України наразі немає

На прикордонні з Україною території білоруське командування перекинуло підрозділи Збройних Сил РБ, які у вересні-жовтні 2024 року звідти вивели. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Відомо, що 11-й омбр вже перебуває у Столинському та Лельчицькому районах, 120-й омрб - на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків", а місце дислокації 147-й зрп невідоме.

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"Точний час перекидання підрозділів невідомий. Чисельність перекинутих до кордону можна оцінити в приблизно 1500 людей", - йдеться у повідомленні.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Окрім цього у прикордонні продовжують перебувати підрозділи спецпризначення внутрішніх військ. Але попри це на даний момент військової загрози для України вони та перекинуті підрозділи не створюють.

Нарощення військової присутності Білорусі на кордоні з Україною

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Главред писав, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Зокрема підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

Згодом керівник ЦПД України Андрій Коваленко повідомив, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі на півночі України немає, адже ознак створення ударних угруповань чи підготовки до наступальних дій не зафіксовано.

Раніше також у Міноборони Білорусі повідомили, що під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету будуть проводитися військові навчання біля українського кордону.

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Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

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