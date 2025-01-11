Санкції - не розмінна монета: Кірбі сказав, чи готова Україна з РФ до переговорів

Санкції, введені проти Росії, не повинні ставати предметом торгу, коли переговори стануть можливими, заявив Джон Кірбі.

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Санкції проти РФ - не розмінна мотена для переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, kremlin.ru

Ключові тези Крібі:

Ні Україна, ні Росія наразі не готові до переговорів

Введення нових санкцій проти Росії не розраховувалося на те, щоб вони стали "розмінною монетою" у переговорах

Україна та Росія наразі не готові до переговорів щодо завершення війни. Нові санкції проти РФ не слід розглядатися як розмінну монету в процесі перемовин. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

Американський посадовець категорично відкинув припущення, що нові санкції проти Росії ввели в якості "розмінної монети" у переговорах щодо завершення війни в Україні. За словами Кірбі, не було розрахунку на те, що санкції можна "забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів".

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"Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", - зазначив він.

Радник також уточнив, що запровадження нових санкцій базувалося на оцінках як зовнішнього, так і внутрішнього ринків. Він підтвердив, що раніше введення масштабніших санкцій затримували, щоб уникнути різкого підвищення цін на енергоносії в Сполучених Штатах.

Нові санкції США проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 січня стало відомо, що адміністрація президента США планує накласти нові санкції на танкери, що перевозять російську нафту. Також США планують вжити заходи проти осіб, які займаються торгівлею цією нафтою.

Уже 10 січня США запровадили санкції проти понад 400 суб'єктів російського енергосектору, включаючи компанії "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз". Санкції також зачепили "тіньовий флот" РФ.

Ввечері 10 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили ситуацію на фронті, нові санкції США проти Росії та пожежі в Каліфорнії.

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Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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