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"Ситуація різко погіршилася": у ЗСУ розповіли про бої в Курській області

Віталій Кірсанов
13 січня 2025, 15:26
2200
Північнокорейці масово тиснуть на позиції ЗСУ, знаходять слабкі місця і прориваються через них, кажуть українські військові.
Бої в Курській області, КНДР
Бої в Курській області / Колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Росіяни кидають усі сили на захоплення Курської області
  • РФ змогла повернути близько половини втраченої влітку території Курщини
  • Росія використовує в Курській області найелітніші війська

Бої в Курській області мають особливе значення через можливу значущість у майбутніх переговорах про мир між Україною і РФ. Зіткнувшись із перспективою непередбачуваного обраного президента США Дональда Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, не уточнюючи умов, Україна сподівається використати російську територію "як важіль тиску", пише New York Times.

"Росіянам потрібно захопити цю територію за будь-яку ціну, і вони кидають на це всі сили, а ми віддаємо всі сили, щоб її утримати", - зазначає 46-річний командир українського піхотного взводу, сержант Олександр.

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Він наголошує, що ЗСУ знищує техніки та піхоти окупанта "так багато, що навіть важко усвідомити", і зазначає, що північнокорейська піхота зробила бої більш запеклими.

При цьому, Росія, спираючись на підкріплення з Північної Кореї, прагне позбавити Україну контролю над частиною територій Курської області.

"Ситуація різко погіршилася, коли почали прибувати північнокорейці. Вони масово тиснуть на наші фронти, знаходять слабкі місця і прориваються через них", - додав 30-річний командир взводу, молодший сержант Олексій.

ЗМІ пише, що Росія змогла повернути близько половини втраченої влітку території Курської області за допомогою 12 тисяч солдатів КНДР. Українські військові, своєю чергою, не тільки обороняються. Вони також перейшли в контрнаступ, намагаючись закріпитися на захід від Суджі.

"Якщо вони продовжать тиснути, а ми не відповідатимемо, ворог відчує свою перевагу. Коли хтось постійно б'є тебе, а ти не відповідаєш, нападник починає почуватися комфортно, навіть розслаблено", - зазначає 44-річний офіцер військової розвідки Андрій.

Ситуація ж залишається непередбачуваною, йдеться в матеріалі. Багато воїнів ЗСУ, які б'ються під Курськом, вважають, що втрати територій на сході України були б ще більш значними без операції на території Росії.

Командир батальйону 47-ї механізованої бригади, капітан Олександр Ширшин заявляє, що Росія використовує в Курській області свої найелітніші елітні війська і найкращі резерви. За його словами, на Заході багато хто сприймає повномасштабну війну в Україні "як відеогру", не розуміючи загрози, яку Росія становить для світу.

Крім того, Ширшин визнає падіння морального духу у військових за три роки війни, але зазначає, що більшість солдатів все ще усвідомлюють, чому вони повинні битися.

"Зупинка означатиме нашу смерть, і все", - підкреслив він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, у Курській області масований штурм агресорів нещодавно успішно відбила 47 окрема механізована бригада "Магура", разом із суміжними підрозділами Сил оборони. Для атаки окупанти залучили величезну кількість техніки та особового складу, штурми здійснювалися накатами у 6 хвиль, але успіху противник не досяг.

Напередодні, як писав Главред, також стало відомо, що українські військові продовжують просування в Курській області Росії, зокрема на північний захід від Суджі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України здійснили тактичну операцію на території Курської області РФ, яка переросла в стратегічний успіх, показавши слабкість російського режиму.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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