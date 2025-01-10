США вдарили по 'гаманцю' Путіна: введено санкції проти російської нафти

США ввели нові санкції проти російської нафтопереробної промисловості.

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США перекривають кисень російській нафті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

США запровадили санкції проти понад 30 нафтосервісних компаній РФ

Санкції ввели також проти "тіньового флоту" РФ

Президент Зеленський подякував США за заходи, які вдарили по гаманцю Путіна

США запровадили нові санкції проти понад 400 суб’єктів російського енергосектору. Санкції торкнулися понад 30 російських нафтосервісних компаній, зокрема гігантів "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

"Сполучені Штати вживають широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України", – заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

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Окрім великих нафтових компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз", санкції накладено на понад два десятки їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапили понад 30 нафтосервісних компаній, серед яких:

"РН-Буріння" (структура "Роснефти");

"Технології ОФС" (колишні активи Baker Hughes в Росії);

"РН-ГРП";

"РН-Сервіс";

"Ачімгаз";

"Газпром Шельфпроект";

"Атлас ННБ";

"ФракДжет-Волга";

"Інвестгеосервіс";

"Нафтагаз-Буріння";

"Петро Велт Технолоджис";

"ТНГ-Групп";

"УДС Нафта".

США наклали санкції на російських високопосадовців, зокрема на голову "Зарубежнефти" Сергія Кудряшова, голову "Газпром нефти" Олександра Дюкова та сина співвласника "Лукойла" Вагіта Алекперова. Крім того, заблоковано майно підсанкційних осіб, що перебуває під контролем або на території США.

Санкції охопили понад 180 нафтоналивних суден, більшість із яких входять до так званого "тіньового флоту", що займається транспортуванням російської нафти. Також обмеження наклали на російських постачальників нафтосервісних послуг і високопосадовців, зокрема керівників "Росатому".

До списку санкцій увійшли й два активні проєкти РФ з виробництва скрапленого природного газу та великий нафтовий проєкт. Крім цього, під санкції потрапили дві російські страхові компанії, які надають послуги морського страхування, – "Ингосстрах" і "Альфастрахование".

З 27 лютого США також заборонять своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії.

Реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, пов’язаних з російським енергосектором.

"Двопартійна підтримка Сполучених Штатів справді дуже важлива, і ми це добре відчуваємо. Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив санкції, які США наклали на компанію "Сургутнафтогаз", оскільки вона "ключовий фінансовий гаманець для самого Путіна". Зеленський наголосив, що такі дії відправляють чіткий сигнал: злочинці повинні відповідати за свої дії.

"Чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир. Енергоресурси не повинні бути зброєю, як це робить Росія. Натомість країни, які поважають міжнародне право, можуть і мають забезпечити стабільне й надійне енергопостачання для всього світу", - додав він.

Зеленський висловив вдячність за лідерство Америки у притягненні Росії до відповідальності. Також президент вірить, що санкції значно зменшать доходи РФ, а разом із ними і її здатність продовжувати агресію.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ЗМІ з'явилася інформація, що США планують накласти санкції на танкери, що перевозять російську нафту, яка продається за ціною, що перевищує ліміт в 60 доларів за барель. Крім того, санкції можуть торкнутися осіб, що займаються торгівлею нафтою.

Також головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що США можуть приєднатися до Великої Британії, яка вже наклала санкції на близько 100 російських суден, заборонивши їм заходити в британські порти та користуватися послугами британських компаній.

Крім цього, адміністрація президента США вводить нові санкції проти російських нафтових танкерів, що може призвести до серйозних перебоїв у постачанні російської нафти до Індії. Нафтопереробників Індії чекають проблеми через обмеження, які вплинуть на доставку нафти.

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Що таке Міністерство фінансів США? Міністерство фінансів США — один з виконавчих департаментів США. До завдань міністерства входять розробка й виконання економічної та грошової політики США, регулювання експорту та імпорту, фінансових організацій, збір податків, друк паперових доларів і карбування монет. Нині міністерство фінансів США має право фінансувати державні витрати за рахунок збору податків, запозичення у ФРС під випуск облігацій Казначейства, і збільшення державного боргу в обмеженнях, що встановлюються Конгресом, пише Вікіпедія.

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