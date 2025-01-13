'Сприятиме деградації РФ': Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії

Без тіньового танкерного флоту Росія може втратити основний інструмент для обходу західних санкцій, що погіршить ситуацію для РФ, зазначив Єрмак.

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Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії - Bloomberg / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

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Індія вслід за Китаєм відмовилась приймати нафтові танкери, проти яких США ввели санкції

Рішення США завдасть серйозних економічних збитків Росії

Індія планує припинити використання нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню участь у перевезенні російських вантажів, що демонструє вплив американських заходів на глобальний нафтовий ринок. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У п'ятницю США запровадили найжорсткіші санкції проти енергетичного сектору Росії, за кілька днів до передачі президентської посади Джо Байденом Дональду Трампу. Ці кроки спричинили підвищення цін на нафту вище $80 за барель, а до списку Управління з контролю за іноземними активами потрапили ключові трейдери, страховики та близько 160 танкерів.

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Попередні санкції США щодо нафтових перевезень вже завдали значних збитків, і тепер залишається питання, як покупці реагуватимуть на нові обмеження.

Високопоставлений індійський чиновник повідомив, що суднам, які підпали під санкції, заборонять розвантажуватися в індійських портах. Виняток зроблять лише для танкерів, зафрахтованих до 10 січня, якщо вони завершать розвантаження до 12 березня.

За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання, наслідки санкцій стануть більш відчутними після закінчення двомісячного перехідного періоду.

"Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей, в той час як постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко додати барелів", - зазначив він.

За його словами, ціна залишається проблемою, але тривале підвищення вище $80 малоймовірне.

Індійські нафтопереробники наразі ведуть переговори про довгострокові контракти з постачальниками з Близького Сходу. У разі потреби вони готові шукати додаткові обсяги нафти залежно від ситуації на ринку.

"Індія вивчає, що станеться з часткою державних компаній у нафтовому проекті "Схід", який потрапив під санкції. Індійські нафтопереробники можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним", - вказав він.

Він наголосив, що Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Реакція України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram наголосив, що саме група Макфола-Єрмака активно лобіювала санкції проти російського енергетичного сектору та танкерного флоту, оскільки це завдає серйозних економічних збитків РФ.

Єрмак також підкреслив, що міфи про "антизахідний союз" Росії з країнами Глобального Півдня, які активно поширює Москва, спростовуються діями Індії та Китаю.

Наслідки для Росії

Колапс експорту енергоресурсів.

Андрій Єрмак наголосив, що Росія значною мірою залежить від експорту нафти та газу, які формують основну частину її бюджету. Втрата танкерного флоту, що сприяв обходу санкцій, суттєво обмежить здатність транспортувати енергоресурси до країн, які ще їх купують.

"Це призведе до падіння доходів і дефіциту бюджету, а отже, до скорочення соціальних і військових витрат. P.S. Співробітників "Газпрому" он скорочують", - вказує він.

Зростання економічної ізоляції.

Голова Офісу президента підкреслив, що без танкерного флоту Росія втратить ключовий механізм обходу санкцій, що ще більше ізолює її від глобальних ринків. Це також ускладнить імпорт критично важливих технологій, обладнання та товарів, що призведе до деградації ключових галузей економіки, зокрема промисловості, IT, сільського господарства та, найголовніше, оборонно-промислового комплексу.

"В подальшому посилення санкцій призводитиме до економічної деградації Росії", - резюмував Єрмак.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США запровадили нові санкції, які охопили понад 400 суб’єктів російського енергетичного сектора. Обмеження торкнулися більше ніж 30 нафтосервісних компаній РФ, включаючи "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Також адміністрація президента США впровадила санкції проти російських нафтових танкерів, що може суттєво вплинути на постачання російської нафти до Індії. Джерела в нафтопереробній галузі розповіли агентству Reuters, що ці заходи можуть створити перешкоди для торгівлі.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев висловив свою думку щодо перспективи запровадження нових санкцій проти Росії.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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