Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Сприятиме деградації РФ": Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії

Юрій Берендій
13 січня 2025, 16:05
246
Без тіньового танкерного флоту Росія може втратити основний інструмент для обходу західних санкцій, що погіршить ситуацію для РФ, зазначив Єрмак.
'Сприятиме деградації РФ': Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії
Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії - Bloomberg / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

  • Індія вслід за Китаєм відмовилась приймати нафтові танкери, проти яких США ввели санкції
  • Рішення США завдасть серйозних економічних збитків Росії

Індія планує припинити використання нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню участь у перевезенні російських вантажів, що демонструє вплив американських заходів на глобальний нафтовий ринок. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У п'ятницю США запровадили найжорсткіші санкції проти енергетичного сектору Росії, за кілька днів до передачі президентської посади Джо Байденом Дональду Трампу. Ці кроки спричинили підвищення цін на нафту вище $80 за барель, а до списку Управління з контролю за іноземними активами потрапили ключові трейдери, страховики та близько 160 танкерів.

відео дня

Попередні санкції США щодо нафтових перевезень вже завдали значних збитків, і тепер залишається питання, як покупці реагуватимуть на нові обмеження.

Високопоставлений індійський чиновник повідомив, що суднам, які підпали під санкції, заборонять розвантажуватися в індійських портах. Виняток зроблять лише для танкерів, зафрахтованих до 10 січня, якщо вони завершать розвантаження до 12 березня.

За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання, наслідки санкцій стануть більш відчутними після закінчення двомісячного перехідного періоду.

"Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей, в той час як постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко додати барелів", - зазначив він.

За його словами, ціна залишається проблемою, але тривале підвищення вище $80 малоймовірне.

Індійські нафтопереробники наразі ведуть переговори про довгострокові контракти з постачальниками з Близького Сходу. У разі потреби вони готові шукати додаткові обсяги нафти залежно від ситуації на ринку.

"Індія вивчає, що станеться з часткою державних компаній у нафтовому проекті "Схід", який потрапив під санкції. Індійські нафтопереробники можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним", - вказав він.

Він наголосив, що Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Реакція України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram наголосив, що саме група Макфола-Єрмака активно лобіювала санкції проти російського енергетичного сектору та танкерного флоту, оскільки це завдає серйозних економічних збитків РФ.

Єрмак також підкреслив, що міфи про "антизахідний союз" Росії з країнами Глобального Півдня, які активно поширює Москва, спростовуються діями Індії та Китаю.

Наслідки для Росії

  • Колапс експорту енергоресурсів.

Андрій Єрмак наголосив, що Росія значною мірою залежить від експорту нафти та газу, які формують основну частину її бюджету. Втрата танкерного флоту, що сприяв обходу санкцій, суттєво обмежить здатність транспортувати енергоресурси до країн, які ще їх купують.

"Це призведе до падіння доходів і дефіциту бюджету, а отже, до скорочення соціальних і військових витрат. P.S. Співробітників "Газпрому" он скорочують", - вказує він.

  • Зростання економічної ізоляції.

Голова Офісу президента підкреслив, що без танкерного флоту Росія втратить ключовий механізм обходу санкцій, що ще більше ізолює її від глобальних ринків. Це також ускладнить імпорт критично важливих технологій, обладнання та товарів, що призведе до деградації ключових галузей економіки, зокрема промисловості, IT, сільського господарства та, найголовніше, оборонно-промислового комплексу.

"В подальшому посилення санкцій призводитиме до економічної деградації Росії", - резюмував Єрмак.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США запровадили нові санкції, які охопили понад 400 суб’єктів російського енергетичного сектора. Обмеження торкнулися більше ніж 30 нафтосервісних компаній РФ, включаючи "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Також адміністрація президента США впровадила санкції проти російських нафтових танкерів, що може суттєво вплинути на постачання російської нафти до Індії. Джерела в нафтопереробній галузі розповіли агентству Reuters, що ці заходи можуть створити перешкоди для торгівлі.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев висловив свою думку щодо перспективи запровадження нових санкцій проти Росії.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції нафта санкції США санкції проти Росії ціни на нафту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

17:10Україна
Коли може бути наступний масований удар РФ: експерт попередив українців

Коли може бути наступний масований удар РФ: експерт попередив українців

16:59Україна
Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

16:28Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Онук Пугачової евакуювався через пожежу в Лос-Анджелесі

Онук Пугачової евакуювався через пожежу в Лос-Анджелесі

Останні новини

17:10

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

16:59

Усик "добив": Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри

16:59

Коли може бути наступний масований удар РФ: експерт попередив українців

16:38

"Знесла з ніг, вперлася у грудну клітку": Квіткова отримала травму в Домінікані

16:30

Овочі та фрукти стрімко дорожчають: які ціни в середині зими

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
16:28

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

16:27

Начальника академії Сагайдачного оберуть військові: Зеленський анонсував голосування

16:24

Найпростіша вечеря за 1 годину: потрібна склянка рису і жменька фаршу

16:23

Перші вибори після війни: Кошель дав несподіваний прогноз

Реклама
16:19

На Київстар ТБ вийшов український комедійний треш-горор "Морена"

16:11

Масштабна пожежа: у російській Тулі горить військовий госпіталь - деталіВідео

16:05

"Сприятиме деградації РФ": Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії

16:04

Вдарять морози: коли Україну накриє сильне похолодання – стала відома дата

16:00

Що допомагає від жовтих плям на білому одязі: спосіб, про який мало хто не знає

15:59

Що робити, щоб не було конденсату на пластикових вікнах

15:47

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимкуВідео

15:43

Українцям повернуть гроші за оренду житла: як подати заявку на субсидію

15:26

"Ситуація різко погіршилася": у ЗСУ розповіли про бої в Курській області

15:16

"Використовуємо у своїх інтересах": у ГУР натякнули на долю військовополонених із КНДР

15:14

Знадобиться один ключ: як перевести вікна на "зимовий" режим, щоб зберегти тепло

Реклама
15:09

ЗСУ взяли в полон окупанта, який брав участь у розстрілах українських полонених

15:00

Білорусь перекинула до кордону з Україною армію та спецпризначенців - ЗМІ

14:53

Друг Яніса Тімми розповів, з ким Анна Сєдокова зраджувала чоловіка

14:46

Росіяни намагаються зайти на територію трьох областей України - ДПСУ

14:23

Свіжі чи варені: як правильно зберігати гриби в морозилціВідео

14:23

Атака 1500 дронів на Україну: у британській розвідці повідомили про небезпеку

14:14

9 продуктів, які категорично не можна давати курам: варто знати усім господарямВідео

14:13

Головна загроза для ЗСУ на Покровському напрямку: з'явився тривожний прогноз

13:47

Секретний прийом з пральною машинкою: як швидко висушити одяг взимку

13:41

"Історія виборів - це історія спекуляцій": експерт оцінив новий варіант голосуванняВідео

13:37

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:31

Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

13:21

Шалено смачний салат Сета-Де-Поло: потрібно всього 1 пачка крабових паличок - рецепт

13:16

Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

13:15

"Іду далі": Цимбалюк звернувся до фанатів після чуток про розрив із коханою

12:55

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

12:52

Дивно, але факт: куди діваються комарі взимку

12:45

Ексклюзивне розслідування "ТСН. Особливий погляд. Мова війни" покажуть на телеканалі "1+1 Україна"

12:45

Скільки палива "зʼїдає" обігрів автомобіля взимку: несподівані цифри

12:44

Українці масово скуповують долари: що буде з курсом - прогноз аналітиків

Реклама
12:32

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:26

Військові у парламенті: експерт озвучив прогноз на майбутні вибори в Україні

12:13

Ворог перекидає резерви і готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

11:56

"Нехай їде в Москву": легендарна актриса публічно відкинула українську мову

11:52

Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня

11:51

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:36

Велика ліквідація військових з КНДР: ЗСУ відбили тривалий штурм на Курщині

11:35

Плутаються навіть досвідчені водії: що означає дорожній знак "авто з крилами"

11:32

Вже існує документ і конкретна дата: коли відбудуться вибори в Україні - КошельВідео

11:25

"Аргумент для Путіна": вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ – КошельВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти