Мігранти - атакують, а прикордонники Білорусі прикривають: Польща заявили про тактику нападу на кордон

Міграційна криза біля кордонів Польщі триває / Reuters

Прикордонники Білорусі прикривають мігрантів, які здійснюють спроби атаки на кордони Польщі. Дії білорусів і нелегалів виглядають як спланована тактика нападу. Про це заявив прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що білоруські прикордонники прикривають нелегальних мігрантів в моменти, коли вони намагаються штурмувати польський кордон. Причому дії обох груп виглядають узгоджено.

"Під час нападів на кордон республіки Польща співробітники білоруської служби беруть участь у прикритті груп іноземців, які намагаються атакувати наш кордон. Обидві групи здійснюють спільні дії, які виглядають як реалізація узгодженої тактики нападу", - підкреслив Жарін.

Примітно, 21 листопада нелегальні мігранти знову намагалися прорватися до Польщі через білоруський кордон. Близько 150 нелегалів планували потрапити на польську територію в районі села Дубиче-Церкевне.

Близько 70 мігрантів з Білорусі хотіли потрапити до Литви. У литовській прикордонній службі зафіксували зміну тактики перекидання біженців білоруським режимом.

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Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Нелегальні мігранти вранці, 8 листопада, зібралися на білорусько-польському кордоні з метою потрапити на територію Польщі. Вони розділилися на дві групи: перша пішла на контрольно-пропускний пункт, друга з метою перетину кордону пішла в ліси.

Далі мігранти зробили спробу силою штурмувати кордони Польщі. Вони використовували лопати, щипці і колоди. Польським силовикам вдалося відбити атаку нелегалів.

Пізніше біженці біля кордонів Польщі розбили наметовий табір. Польська сторона зафіксувала близько трьох сотень спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада двом великим групам мігрантів вдалося потрапити до Польщі. Частина мігрантів була заарештована співробітниками правоохоронних органів.

13 листопада 50 мігрантів потрапили на територію Польщі в районі Старзина.

Україна і країни Європи закликають ЄС врегулювати питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Держави дотримуються точки зору, згідно з якою ця криза спровокована невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Країни вимагають почати трибунал над Лукашенком.

В Євросоюзі планують обговорити нові санкції проти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами. Олександр Лукашенко, у свою чергу, погрожує відповісти на обмеження, і звинувачує в міграційній кризі Варшаву.