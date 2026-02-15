Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

У РФ повідомляють про роботу ППО над Брянською, Калузькою, Тульською областями та Московським регіоном.

Масована атака дронами по РФ - під ударом Москва та низка регіонів РФ/ Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Що відомо:

Росію масово атакують безпілотники

Повідомлялося про дрони над Брянською, Калузькою, Тульською областями РФ

Також під ударом опинилася Москва

Удень 15 лютого мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. Собянін повідомив про 18 збитих дронів.

Що відомо про атаку на Москву

Спочатку, близько 15:00 за київським часом, мер Москви повідомляв про перший збитий безпілотник. У підсумку, за офіційними даними, ППО знищила щонайменше 14 безпілотників, які летіли у напрямку Москви.

Собянін додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

РИА Новости пише, що в аеропорту "Домодєдово" вводили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден, проте згодом обмеження були зняті.

Атака на Брянську область та інші регіони РФ

Крім того, Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що з самого ранку регіон перебуває під масованою атакою БпЛА, вже знищено 120 безпілотників.

Міноборони РФ повідомило, що з 8:00 до 12:00 за київським часом ППО ворога збила 102 українські безпілотники над Брянською, Калузькою, Тульською областями та Московським регіоном. Серед них - три, спрямовані на Москву.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 15 лютого в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. У Краснодарському краї РФ в результаті атаки БПЛА горить резервуар з нафтопродуктами. Як заявили в оперштабі регіону, він знаходиться в селищі Волна Темрюкського району. Традиційно причиною пожежі назвали "падіння уламків".

Нагадаємо, Сили оборони України протягом січня 2026 року завдали серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ.

Раніше українські воїни вперше в історії вразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепёк" безпосередньо на території РФ - в Бєлгородській області.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

