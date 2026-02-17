Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Масштабна пожежа, небо у вогні, аеропорти закрили: РФ масовано атакували дрони

Анна Косик
17 лютого 2026, 08:28
151
Наслідки ударів настільки масштабні, що приховувати їх в РФ не змогли.
атака на рф 17 февраля
Що відомо про наслідки нальоту дронів на Росію 17 лютого / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Головне:

  • Росію атакували понад 150 дронів
  • Під ударом опинився НПЗ в Краснодарському краї
  • Росії довелося обмежувати роботу аеропортів через атаку

У ніч на 17 лютого країну-агресорку Росію атакувало дрони. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 151 українського безпілотника над акваторіями Чорного і Азовського морів, над тимчасово окупованим Кримом, Краснодарським краєм та трьома областями РФ.

Водночас у Мережі почала з'являтися інформація про провалену роботу російської ППО. ЗМІ пишуть, що в селищі Ільський, що в Краснодарському краї, атаковано НПЗ.

відео дня

Місцеві мешканці повідомили про серію з понад десяти вибухів у районі селища, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. Оперштаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки.

"В результаті атаки БпЛА сталося загоряння на Ільському НПЗ. Постраждалих немає. Пошкодження отримав резервуар з нафтопродуктами. Загальна площа пожежі – близько 700 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Масштабна пожежа, небо у вогні, аеропорти закрили: РФ масовано атакували дрони
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Крім цього, через загрозу атаки безпілотників аеропорти Краснодара, Сочі та Геленджика призупинили роботу щонайменше на чотири години. Аеропорти Казані та Нижньокамська також тимчасово припиняли прийом і відправлення рейсів.

В Україні прокоментували атаку на НПЗ

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що на російській Кубані підгорів НПЗ у ту ж ніч, коли Росія здійснила чергову масовану атаку по українській інфраструктурі, про планування якої було відомо заздалегідь.

"Ці дії ворога йдуть паралельно з процесом зустрічі української делегації з американською та російською в спробах завершити війну", - додав він.

Експерт анонсував серйозні удари по території ворога

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Україна активізувала операції на території Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП в Україні відкрилися нові перспективи. Внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили борони України завдали рекордного за дальністю удару по Росії. Генеральний штаб заявляв про ураження Ухтинського нафтопереробного заводу, що розташований приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону.

Раніше також мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. Російська ППО нібито збила понад десяток дронів.

Напередодні було підтверджено ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" поблизу селища Волна в Краснодарському краї РФ, де зафіксовано пожежу.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

краснодарський край НПЗ вибух у Росії війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

09:16Світ
ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

09:03Фронт
Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина

Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина

08:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Китайський гороскоп на сьогодні 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Китайський гороскоп на сьогодні 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

Останні новини

09:16

Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

09:03

ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

08:40

Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 лютого (оновлюється)

08:28

Масштабна пожежа, небо у вогні, аеропорти закрили: РФ масовано атакували дрони

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
08:18

Карта Deep State онлайн за 17 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як Китай хоче відірвати Європу від СШАПогляд

07:02

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждаліФото

06:39

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Реклама
06:10

Переговорний тупік: що буде даліПогляд

05:50

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

05:21

Як купити джинси без примірки: простий перевірений лайфхак

04:41

Лише псують життя: від яких звичок із СРСР слід терміново відмовитися

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

03:32

США дали сигнал Європі: що конференція у Мюнхені змінить для України та світу

03:00

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

02:35

Як візуально розширити маленьку ванну за допомогою плитки

01:30

У Alyona Alyona проблеми зі здоров'ям - що відбувається із зіркою

01:25

"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

01:02

Laud розповів про свою вроджену патологію: "Тут кістка"

Реклама
01:02

Заморожене не означає вічне: скільки реально "живе" м’ясо після заморозкиВідео

00:28

Ведуча 1+1 вперше повністю показала чоловіка

00:00

Вівторок за сценарієм графіків: коли не буде світла у Дніпрі та області 17 лютого

16 лютого, понеділок
23:30

Опинився під крапельницею: що "заливає" в себе Цимбалюк перед виступами

23:01

"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

22:21

Голлівудська українка Марина Мазепа виходить заміж - подробиціВідео

22:08

Загадкова помаранчева стрілка на дорогах: новий дорожній знак бентежить водіїв

21:59

"Історія оборони міста добігає кінця": ворог просувається на ключовому напрямку

21:55

Коли і де в Черкаській області відключатимуть світло - графіки на 17 лютого

21:23

Помер зірка "Хрещеного батька" і "Апокаліпсису сьогодні" - йому було 95 років

21:13

"Росія готує болючий удар": Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

21:04

Може коштувати врожаю: що категорично не можна робити після оледенінняВідео

20:57

Андрій Джеджула засвітився з новою дружиною - який вигляд вона має

20:48

Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву

20:34

Графіки змінились - коли не буде світла в Запорізькій області 17 лютого

20:14

Навіщо варити яйця з металевою ложкою: шеф-кухар вразив відповіддю

20:00

Чоловік прожив 100 днів на дні океану: його стан здивував лікарівВідео

19:53

Хто насправді заснував Русь: відкриття "ламає" підручники історіїВідео

19:52

На Тернопільщині вдарять морози: коли температура впаде до -13 градусів

19:44

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Реклама
19:25

Старше за "Титанік": під час ремонту будинку жінка зробила несподіване відкриттяВідео

19:14

Як одягатися, щоб виглядати стрункішою: три секрети від стиліста

19:12

ЗСУ вже проводять контрнаступ: Сирський назвав напрямок активного штурму

19:10

РФ обрала нову тактику терору українцівПогляд

18:43

Забарний став головним кандидатом на вихід із ПСЖ: що стало причиною

18:27

"Гідності у світі стало менше": в Україні помер видатний лікар і дисидент Глузман

18:14

Чому змінюється клімат в Україні: екологи попередили про неминуче

18:12

Українці можуть отримати більше грошей у березні: відомі нові умови "Нацкешбеку"

17:55

Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європи ексклюзив

17:54

"Його не лякає": закохана Боржемська заговорила про весілля

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти