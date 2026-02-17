Масштабна пожежа, небо у вогні, аеропорти закрили: РФ масовано атакували дрони

Наслідки ударів настільки масштабні, що приховувати їх в РФ не змогли.

Що відомо про наслідки нальоту дронів на Росію 17 лютого / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Головне:

Росію атакували понад 150 дронів

Під ударом опинився НПЗ в Краснодарському краї

Росії довелося обмежувати роботу аеропортів через атаку

У ніч на 17 лютого країну-агресорку Росію атакувало дрони. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 151 українського безпілотника над акваторіями Чорного і Азовського морів, над тимчасово окупованим Кримом, Краснодарським краєм та трьома областями РФ.

Водночас у Мережі почала з'являтися інформація про провалену роботу російської ППО. ЗМІ пишуть, що в селищі Ільський, що в Краснодарському краї, атаковано НПЗ.

Місцеві мешканці повідомили про серію з понад десяти вибухів у районі селища, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. Оперштаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки.

"В результаті атаки БпЛА сталося загоряння на Ільському НПЗ. Постраждалих немає. Пошкодження отримав резервуар з нафтопродуктами. Загальна площа пожежі – близько 700 кв. м", – йдеться в повідомленні.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Крім цього, через загрозу атаки безпілотників аеропорти Краснодара, Сочі та Геленджика призупинили роботу щонайменше на чотири години. Аеропорти Казані та Нижньокамська також тимчасово припиняли прийом і відправлення рейсів.

В Україні прокоментували атаку на НПЗ

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що на російській Кубані підгорів НПЗ у ту ж ніч, коли Росія здійснила чергову масовану атаку по українській інфраструктурі, про планування якої було відомо заздалегідь.

"Ці дії ворога йдуть паралельно з процесом зустрічі української делегації з американською та російською в спробах завершити війну", - додав він.

Експерт анонсував серйозні удари по території ворога

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Україна активізувала операції на території Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП в Україні відкрилися нові перспективи. Внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили борони України завдали рекордного за дальністю удару по Росії. Генеральний штаб заявляв про ураження Ухтинського нафтопереробного заводу, що розташований приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону.

Раніше також мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. Російська ППО нібито збила понад десяток дронів.

Напередодні було підтверджено ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" поблизу селища Волна в Краснодарському краї РФ, де зафіксовано пожежу.

