РФ страждатиме більше: експерт анонсував серйозні удари по території ворога

Кузан вважає, що разом з кадровими змінами в ОП Україна покращить ефективність своїх атак.

https://glavred.net/ukraine/rf-budet-stradat-bolshe-ekspert-anonsiroval-sereznye-udary-po-territorii-vraga-10729133.html Посилання скопійоване

Кадрові військові в ОП зіграють важливу роль / Колаж: Главред, скріншоти з відео

Що сказав Кузан:

Після приходу Буданова в ОП операції на території РФ зазнають змін

Україна зможе більш ефективно послаблювати Росію в глибокому тилу

Україна активізувала операції на території країни-агресорки Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР. А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП в Україні відкрилися нові перспективи.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. За його словами, внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

відео дня

Що зміниться з приходом Буданова

Експерт пояснив, що раніше за сектор безпеки та оборони в Офісі президента України відповідав профільний заступник. Але сьогодні цим вже будуть займатися кадрові військові, зокрема, полковник Павло Паліса.

"Після отримання важелів впливу саме на політику ми побачимо більш витончені, комплексні операції із залученням ширшого кола структур, ресурсів та інструментів. Тому є всі підстави чекати на значно кращі результати - у тому числі й за кордоном", - пояснив Кузан.

Які наслідки нового призначення Буданова для військової розвідки

Главред писав, що за словами Сергія Кузана, призначення Кирила Буданова головою Офісу президента жодним чином не вплине на можливості Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За його словами, у Кирила Буданова є сильні заступники, кожен з яких відповідає за свій напрямок. Тому призначення нового керівника - це радше технічне питання, адже ГУР діє як система, де всі знають, що робити.

Призначення Буданова головою ОПУ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 2 січня Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Згодом Буданов погодився на пропозицію президента. Він зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.

Внаслідок цього Зеленський призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред