Спалахнула пожежа, червоний дим в небі: дрони атакували важливий об'єкт РФ

Хоча місцева влада підтвердила пожежу на об'єкті, в Міноборони РФ продовжують замовчувати наслідки атаки.

https://glavred.net/world/vspyhnul-pozhar-krasnyy-dym-v-nebe-drony-atakovali-vazhnyy-obekt-rf-10742033.html Посилання скопійоване

Внаслідок атаки на нафтобазі РФ виникла пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/akovalenko1989

Головне:

Росію атакувала понад сотня дронів

У Псковській області виникла пожежа на нафтобазі

Міноборони РФ приховує факт влучання по нафтобазі

У ніч на 19 лютого країну-агресорку Росію атакували дрони. Мешканці декількох областей повідомили про вибухи, а в Псковській області внаслідок атаки спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

Сталося це, як пишуть російські ЗМІ, на нафтобазі у місті Великі Луки. Губернатор області Михайло Ведерніков підтвердив факт пожежі та повідомив про роботу екстрених служб.

відео дня

На Великолуцькій нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження та розподілу по мережі АЗС, підприємствам та транспортним компаніям.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Псковську область:

Атаку на російську нафтобазу підтвердив і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він не вдавався до деталей, лише зазначив, що "гарно виглядає тепер чергова нафтобаза в Росії".

В Міноборони РФ прокоментували атаку

Міністерство оборони повідомило, що цієї ночі над 5 областями РФ ППО нібито збила 113 українських безпілотників. При цьому, серед зазначених областей Псковської не було.

Наскільки серйозні удари Україна зможе наносити по території РФ

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Україна активізувала операції на території Росії. Зокрема у deep strike вже задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, в Україні відкрилися нові перспективи. Внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 лютого Росію атакували дрони. В селищі Ільський, що в Краснодарському краї, під ударом українських безпілотників був НПЗ.

Напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. У Москві ППО нібито збила понад 10 безпілотників.

Раніше у Волгоградській області було атаковано арсенал головного ракетно-артилерійського управління російської армії поблизу селища Котлубань. Спалахнула масштабна пожежа, почалася детонація.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред