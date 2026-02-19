Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Спалахнула пожежа, червоний дим в небі: дрони атакували важливий об'єкт РФ

Анна Косик
19 лютого 2026, 08:24
97
Хоча місцева влада підтвердила пожежу на об'єкті, в Міноборони РФ продовжують замовчувати наслідки атаки.
пожар в Псковской области на нефтебазе
Внаслідок атаки на нафтобазі РФ виникла пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/akovalenko1989

Головне:

  • Росію атакувала понад сотня дронів
  • У Псковській області виникла пожежа на нафтобазі
  • Міноборони РФ приховує факт влучання по нафтобазі

У ніч на 19 лютого країну-агресорку Росію атакували дрони. Мешканці декількох областей повідомили про вибухи, а в Псковській області внаслідок атаки спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

Сталося це, як пишуть російські ЗМІ, на нафтобазі у місті Великі Луки. Губернатор області Михайло Ведерніков підтвердив факт пожежі та повідомив про роботу екстрених служб.

відео дня

На Великолуцькій нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження та розподілу по мережі АЗС, підприємствам та транспортним компаніям.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Псковську область:

Атаку на російську нафтобазу підтвердив і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він не вдавався до деталей, лише зазначив, що "гарно виглядає тепер чергова нафтобаза в Росії".

В Міноборони РФ прокоментували атаку

Міністерство оборони повідомило, що цієї ночі над 5 областями РФ ППО нібито збила 113 українських безпілотників. При цьому, серед зазначених областей Псковської не було.

Наскільки серйозні удари Україна зможе наносити по території РФ

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Україна активізувала операції на території Росії. Зокрема у deep strike вже задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, в Україні відкрилися нові перспективи. Внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 лютого Росію атакували дрони. В селищі Ільський, що в Краснодарському краї, під ударом українських безпілотників був НПЗ.

Напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив про кілька хвиль атаки безпілотників, що летіли на російську столицю. У Москві ППО нібито збила понад 10 безпілотників.

Раніше у Волгоградській області було атаковано арсенал головного ракетно-артилерійського управління російської армії поблизу селища Котлубань. Спалахнула масштабна пожежа, почалася детонація.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нефтебаза вибух у Росії атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

10:20Війна
США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:54Світ
Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

09:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Гороскоп Таро на сьогодні, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на сьогодні, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:20

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

09:54

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:44

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні ЛозовоїФото

09:34

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордонВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:33

"Найстрашніше": чому Лорак і Повалій зрадили Україну насправді

09:26

Російську модель Ірину Шейк висміяли в мережі за в'яле тіло

09:25

В Україні бушує магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 лютого: Тельцям - проблеми, Козорогам - прибуток

09:03

Всесвіт почув їх: кому із знаків зодіаку стане легше вже після 19 лютого

08:59

Подруга актриси здивована: чоловіка Заворотнюк запідозрили в романі

08:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

08:51

Зеленський сказав, про що хоче поговорити з Путіним і чи готовий віддати наказ його вбити

08:51

Відключення світла в Україні - графіки на 19 лютого (оновлюється)

08:24

Спалахнула пожежа, червоний дим в небі: дрони атакували важливий об'єкт РФ

08:23

"Інсульт": залежна Лоліта здала ще більше

08:10

Як Росія рятує свій останній актив у ЄвропіПогляд

07:45

"Росія хоче замінити мене": Зеленський назвав умову проведення виборівВідео

06:55

Мирні переговори у Женеві: Зеленський заявив про три різні позиції щодо ДонбасуВідео

Реклама
06:11

Як відмити унітаз оцтом: простий домашній спосіб, який замінює дорогу хімію

06:10

Україна підняла ставки: чому запровадили санкції проти ЛукашенкаПогляд

06:00

Геніальний рецепт: дивовижний торт всього за п'ять хвилинВідео

05:02

Слова з СРСР, що можуть збити з пантелику сучасну молодь: що вони означають

04:30

Удача буде в руках трьох знаків зодіаку: хто отримає особливий подарунок долі

03:35

Врятують будинок від грибка: які рослини вбивають цвіль у квартирі

02:45

Таємниця стародавньої катастрофи: чому міф про грандіозний потоп тріщить по швах

02:21

Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

01:30

85-річний Аль Пачіно і його 32-річна ексдівчина підігріли чутки про возз'єднання

01:13

Взявся за старе: про що втікач Влад Яма заговорив російською мовою

00:57

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часомВідео

00:19

"Поговорюють, розкабанів": Монатік відповів на критику своєї зовнішності

00:03

Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого

18 лютого, середа
23:56

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:17

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

23:14

Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

23:05

Черкащина без світла: з'явилися нові графіки відключень на 19 лютого

22:46

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:40

Водії масово кладуть сіль в авто і залишаються в захваті: розкрита причинаВідео

21:58

Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

Реклама
21:46

"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

21:43

"Не дуже чисто": розкрилася правда про Ірину Білик

21:28

Дивовижний пиріг за 15 хвилин без замісу і клопоту - рецептВідео

21:27

Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

20:46

Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві - ЗМІ розкрили результат зустрічі

20:37

Переможець "Холостячки" мобілізувався - де служить ексбойфренд Огнєвіч

20:33

Млинці на Масляну: кому віддають перший і що він насправді означає

20:31

Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

20:25

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

19:59

"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в РівномуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти