Малі розриває дипвідносини з Україною: що сталося

Бамако вважає, що Київ нібито втручається у справи Малі.

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Абдулай Майга опублікував витяг із комюніке про розрив дипвідносин з Україною

/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/Colonel_Maiga

Перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною. Київ звинувачують у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових і російських найманців ПВК "Вагнера".

У пресслужбі Міністерства управління територіями та децентралізації Малі країни оприлюднено відповідний документ. Крім того, спікер перехідного уряду Малі полковник Абдулай Майга опублікував витяг із комюніке у своєму акаунті в соцмережі X.

Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у важкій поразці від туарегів 25-27 липня сил ЗС Малі та російських "вагнерівців", яких дружнє до Москви Бамако залучає для посилення своєї армії.

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Малійська хунта також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

Бамако вважає, що таким чином Київ нібито втручається у справи Малі.

"Після ретельного вивчення ситуації перехідний уряд Республіка Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, вже виходять за рамки іноземного втручання, засуджені самі по собі та є явною агресією", - йдеться у документі.

У зв'язку з цим у Бамако вирішили "негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Малі та Україною" і доручити "компетентним судовим органам" вивчити зауваження Юсова і Пивоварова.

Зазначимо, у комюніке перехідного уряду Малі звучать стандартні для Кремля наративи про нібито "нацистський режим" в Україні.

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі - що відомо

У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ.

У Росії визнали розгром вагнерівців у Малі. При цьому кількість двохсотих може бути значно вищою за раніше опубліковані ЗМІ дані.

У ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ. Африканські повстанці отримали інформацію для проведення успішної операції проти найманців РФ, підкреслив Андрій Юсов.

Що відбувається в Малі Малі - це восьма за величиною країна в Африці. Розташована в західній частині континенту в північній півкулі. Столиця Малі - місто Бамако, важливий річковий порт на річці Нігер. Країна є колишньою колонією Франції. З початку 2012 року між південною та північною частинами Малі триває війна. Боротьбу проти уряду Малі, який контролює південь країни, ведуть кілька повстанських груп. Вони стверджують, що намагаються домогтися незалежності або більшої автономії для північної частини Малі, яку називають Азавад і у складі якої бачать до 60% території країни. Ключовою організацією повстанців став Національний рух за звільнення Азаваду (MNLA) - військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною. Ще у 2012 вони оголосили, що воюватимуть за незалежність цього регіону "доти, доки Бамако не визнає незалежність Азаваду". Туареги - це велика етнічна група, що походить від берберів, корінного етносу Північної Африки. Традиційно вони були кочовими скотарями. Туареги населяють величезні території африканського континенту в кількох країнах. Сьогодні туареги є напівкочовим народом, який сповідує іслам. Малійські туареги здобули бойовий досвід під час війни в Лівії у 2011 році, коли уряд Муаммара Каддафі залучав їх на службу як найманців. Після того, як владу Каддафі було повалено, озброєні туареги повернулися в Малі. У жовтні 2011 року було створено Національний рух за звільнення Азавада на півночі країни, а в січні 2012-го туареги розпочали свою збройну боротьбу за незалежність цього регіону. Їм вдалося взяти під контроль північ Малі, а в перші місяці війни - навіть тимчасово захопити кілька найбільших міст цього регіону. Після цього повстанці заявили, що досягли своїх цілей і оголосили про "незалежність Азавада".

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