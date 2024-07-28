Ліквідували командира, що захоплював Бахмут і Соледар: у Малі знищили десятки 'вагнерівців'

У Малі (країна на північному заході Африки) повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" були вбиті, а частина потрапила у полон. Серед ліквідованих – "вагнерівець" з позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина та колишнього ватажка Дмитра Уткіна і захоплював українські міста Бахмут і Соледар.
Дані про втрати російського збройного угруповання в Малі розповіли російські провоєнні блогери. У мережу також потрапили фото й відео з розгрому колони урядових сил і "вагнерівців" у Республіці Малі біля кордону з Алжиром.
Повстанці заявили, що вони ліквідували десятки "вагнерівців" і солдатів хунти, а також підбили військовий вертоліт Мі-24, який належав ЗС Малі. Хоча офіційні особи кажуть, нібито гелікоптер "здійснив аварійну посадку через технічні проблеми".
Місцевий чиновник підтвердив у розмові з AFP, що відбувся розгром колони малійських військ та найманців ПВК. За його словами, ті втратили вбитими не менше як 17 осіб, проте російські провоєнні Telegram-канали пишуть про близько 50 загиблих, а деякі навіть називають цифру у близько 80 осіб.
Серед ліквідованих у малі вагнерівців також один з відомих командирів ПВК "Вагнер" – Антон "Лотос" Єлізаров, який під час вторгнення країни-агресорки Росії в Україну керував наступом окупантів на Соледар і Бахмут. Крім цього серед ліквідованих – адмін вагнерівського Telegram-каналу Grey Zone Микита "Бєлий" (розслідувачі ASTRA зазначають, що це може бути 31-річний уродженець Липецької області РФ Микита Федянін).
"Приємні новини продовжують надходити з малійського напрямку – за інформацією каналів, пов’язаних із "Вагнером", також стало відомо про ліквідацію людини, яка очолила ПВК після вбивства путінського повара та нациста Уткіна, а саме командира з позивним "Лотос". Не дуже медійного, але дуже відомого в тих колах окупанта, який брав участь у бойових діях в Україні, зокрема в окупації Соледара", – зазначив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.
Відомо, що "вагнерівці" присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році владу африканської республіки Малі вкотре захопила військова хунта, яка через рік запросила туди найманців ПВК "Вагнер" нібито для гарантування безпеки.
Повстанці пропонують передати Україні полонених "вагнерівців"
Повстанці у Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили у полон в Малі.
"Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності", – написали повстанці у соцмережах.
Смерть Пригожина і доля ПВК "Вагнера" – що відомо
Нагадаємо, 23 серпня 2022 року в Росії впав літак з Пригожиним – керівником бойовиків ПВК "Вагнер". Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.
Пізніше в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера" і зазначили, що ПВК може знову стати серйозною загрозою для ЗСУ.
Нагадаємо, політолог, радник керівника УДА з інформаційних питань Вадим Денисенко розповів про причини створення та посилення керівництвом Кремля приватних військових кампаній.
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