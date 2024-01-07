До "структури Путіна" набрали "Вагнер" і беруть бойовиків "ДНР" - розвідка Британії

У сфері внутрішньої безпеки агресора Росії "відбулися потрясіння" у зв'язку з війною проти України, вважають у розвідці Міноборони Великобританії.

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Росгвардію намагаються зміцнити терористами Каскад із "ДНР" - британська розвідка/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/rosgvard

У Росії посилили Росгвардію, яка вважається близькою до Путіна військовою структурою, частиною бойовиків ПВК Вагнер, батальйоном терористів "ДНР" Восток і намагаються для свого зміцнення розпустити донецьке угруповання Каскад, яке спеціалізується на операціях з безпілотниками. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що Росія має проблеми у сфері внутрішньої безпеки і намагається посилити свої ресурси і особистий склад.

За даними аналітиків, після того як частина ПВК Вагнер перейшла в підпорядкування Росгвардії з жовтня 2023 року, 3 січня 2024 року до її складу увійшов батальйон Восток із "ДНР". Тепер Москва намагається посилитися ще одним угрупуванням бойовиків.

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"Москва також докладає зусиль для розпуску угруповання Каскад з "ДНР", що спеціалізувалося на операціях з безпілотниками, і підпорядкування його частин Росгвардії", - вказали в розвідці.

Крім того, британці нагадали, що в липні минулого року Держдума Росії дозволила Росгвардіі застосовувати важкі озброєння.

"Нові можливості Росгвардіі, а також посилення досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, будуть означати значне підвищення бойової ефективності", - підкреслили в розвідці Британії.

Війна Росії проти України

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