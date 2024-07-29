Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: у ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ

Африканські повстанці отримали інформацію для проведення успішної операції проти найманців РФ, підкреслив Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/razgrom-chvk-vagner-v-mali-v-gur-nameknuli-na-novye-udary-po-naemnikam-rf-10584248.html Посилання скопійоване

Андрій Юсов прокоментував розгром ПВК "Вагнер" в Африці / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Комерсант

Спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував знищення великої групи російських найманців ПВК "Вагнер" у Малі.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, незабаром можливі нові успішні дії проти російських військових злочинців в Африці.

Представник ГУР пояснив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців".

відео дня

"Про деталі ми, безумовно, не говоритимемо, далі буде", - сказав він.

Водночас співрозмовник уточнив, що "вагнерівці" розгорнули активну діяльність на африканському напрямі й не тільки.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нові замовлені і розрахунки на них як на точковий інструмент вирішення проблем у регіоні буде менше", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі

Нагадаємо, у Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Дані про втрати російського збройного угруповання в Малі розповіли російські провоєнні блогери. У мережу також потрапили фото і відео з розгрому колони урядових сил і "вагнерівців" у Республіці Малі біля кордону з Алжиром.

Пізніше з'явилася інформація про те, що пстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

"Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності", - написали повстанці в соцмережах.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року в Росії впав літак із Пригожиним - керівником бойовиків ПВК "Вагнер". Усі, хто перебував на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких - Дмитро Уткін.

Пізніше в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера" і зазначили, що ПВК може знову стати серйозною загрозою для ЗСУ.

Нагадаємо, політолог, радник керівника УДА з інформаційних питань Вадим Денисенко розповів про причини створення та посилення керівництвом Кремля приватних військових кампаній.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред