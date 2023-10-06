УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадри

Андрій Ганчук
6 жовтня 2023, 14:16 оновлено 6 жовтня, 14:53
Суданські "Сили швидкого реагування" за допомогою російських бойовиків ПВК Вагнер намагалися в квітні здійснити в Судані державний переворот.
ГУР в Судані
Україна знищуватиме російських військових злочинців скрізь - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Бабель

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Судані проводили операції проти ПВК Вагнер і союзників російських бойовиків. Місцеві "Сили швидкого реагування" (RSF) в квітні намагалися за допомогою росіян здійснити державний переворот.

Як повідомляє Бабель, відомості про участь бійців ГУР в операціях на Африканському континенті підтвердили в українській військовій розвідці. Там процитували заяву начальника відомства Кирила Буданова і сказали, що знищувати військових злочинців РФ будуть у всіх куточках світу.

"Українські спецназівці дійсно проводили операції в Судані проти російського ПВК "Вагнер" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які в квітні спробували влаштувати держпереворот. Цю інформацію "Бабелю" підтвердили джерела в розвідувальних колах і надали декілька відео. Деталей операції поки що не розголошують", – сказали журналістам у розвідці.

відео дня

Також ЗМІ показали відео з Африки, які отримали від своїх джерел у розвідці.

Кадри роботи спецназу ГУР у Судані

ГУР в Судані
ГУР у Судані / скріншот Главред

Що відомо про операцію ГУР у Судані

У вересні CNN поширило інформацію, згідно з якою у вересні українські спецслужби провели операції проти суданських "Сил швидкого реагування" RSF неподалік від міст Шамбат і Хартум. Участь українських спецслужб вони "обґрунтували" використанням FPV-дронів "в українському стилі".

Згідно з даними американських журналістів, минулого місяця 8 разів були атаковані автомобілі і об'єкти сирійських бойовиків і проведена одна наземна операція в Омдурмані – передмісті Хартума. Група українського спецназу штурмувала будівлю.

Також журналісти писали, що російські бойовики ПВК Вагнер допомагають RSF озброєнням, але про атаки на самих "вагнерівців" тоді не згадувалося.

"У ГУР, коментуючи цей матеріал, лише згадали слова Кирила Буданова, що "Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були", - підкреслили українські журналісти.

Раньше у ГУР розповіли, які об'єкти окупантів під прицілом. За словами заступника начальника військової розвідки Вадим Скібіцького, це критичні об'єкти військового призначення. Цілей у розвідки багато.

Також представник ГУР Андрій Юсов сказав, що близько 70% росіян хочуть здатися в полон ЗСУ. Як заявив представник розвідки, все більше російських військових захотіли здатися після того, як була успішно проведена операція Синиця, за підсумками якої льотчик окупантів РФ "здав" Україні вертоліт Мі-8.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Судан ГУР Міноборони України новини України
Реклама

Головне за день

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

15:10 Україна
"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

14:25 Україна
Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадри

Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадри

14:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:10

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

15:08

Що буде, якщо проковтнути жуйку: лікарі відповіли, в якому випадку потрібно викликати швидку

14:41

Розраховувати не варто: які знаки зодіаку чоловіків найбільш безвідповідальні

14:26

Шольц сильно не хоче постачати ракету Taurus в Україну - Politico

14:25

"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

Удар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під заваламиУдар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під завалами
14:16

Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадриВідео

13:40

"Поховали все село": у Грозі розповіли про моторошні наслідки ракетного удару РФФото

13:35

З території Придністров'я: СБУ провели зухвалу операцію із затримання агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 жовтня 2023: Козерогу - нова любов, Діві - розлучення

Реклама
13:06

Що дуже шкідливо для організму: експерт розповів, чим люди "вбивають" себе

12:55

Це під силу лише геніям: тільки 15% людей можуть знайти 5 підков за 10 секунд

12:53

Брежнєва відкрито заговорила про розлучення з Меладзе

12:47

ЗСУ потужно вдарили по ворогу: "перемололи" сотні окупантів разом з технікою

12:38

РФ вбила 52 людини у Грозі, вони прийшли на поминки: що відомо про загиблого військовогоВідео

12:32

Зрадницю Лорак привітали з вагітністю

12:25

З дитинства вчать вбивати росіян:" Кавказька полонянка " Варлей видала дичину про Донбас

12:20

"Це дуже абсурдно": Польща звернулась до України з новою скандальною заявою

12:09

Чужий проти Хижака: у мережі обговорили нову міс самопроголошеної ДНРВідео

11:53

Місячний календар 7 жовтня: похмура енергетика Місяця віщує конфлікти і навіть бійки

11:46

Розносить артилерію окупантів на шматки: ЗСУ створили потужний "вогневий кулак"

Реклама
11:30

У Києва кілька місяців: Макрон попередив про нову загрозу через бунт в Конгресі

11:26

Запас міцності системи зменшився: експерт розповів, чи пройде без проблем опалювальний сезон

11:22

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

10:54

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

10:40

Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

10:10

У Байдена вже не наполягають на пакеті в $ 24 млрд для України-Washington Post

10:04

Іменини 7 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:40

РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

09:38

"Війна буде довгою, пік ще попереду": українці дізналися тривожний прогноз

08:58

В Україні масштабно збільшать пенсії: хто потрапляє під підвищення

08:45

Чи можуть до влади в Європі прийти любителі Росії?Погляд

08:44

Ситніше не придумаєш: рецепт лінивого пирога кіш з грибами і куркою за 30 хвилин

08:18

Окупанти кидають позиції і не хочуть контратакувати - західні аналітики

08:03

ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі - ISW

07:24

У Харкові - вибухи: окупанти вдарили по центру міста, поранено 11-місячну дитину

06:55

Тільки генії знайдуть кота на картинці за 16 секунд: неперевершена оптична ілюзія

06:45

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

06:35

Чому не можна казати "підніматися вгору" та "офіційні документи": пояснення АвраменкаВідео

06:10

Про долю Донбасу після війниПогляд

05:30

"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

Реклама
05:00

Три причини, чому треба мити підлогу з сіллю: відповіді, яких ви не знали

04:20

Експерт розповів, підтримку яких європейських сил Україна повинна зберегти

03:30

Чим вмитися 7 жовтня, щоб бути здоровим весь рік: прикмети і заборони дня

02:46

Латекс і міні: онука путініста Боярського ледь втримала потужний "талант" в топі

02:16

"Стадо баранів йде на бойню": Світан оцінив шанси того, що армія РФ повалить Путіна

02:00

Знайдіть дівчину серед фламінго за 8 секунд: ця головоломка заморочить вам голову

01:40

"Критичний момент" у допомозі від Заходу: експерт пояснив, що це означатиме для України

05 жовтня, четвер
23:21

Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблихФото

22:31

Підірвали себе гранатами: Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина

22:27

Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти