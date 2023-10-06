Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадри

Суданські "Сили швидкого реагування" за допомогою російських бойовиків ПВК Вагнер намагалися в квітні здійснити в Судані державний переворот.

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Україна знищуватиме російських військових злочинців скрізь - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Бабель

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Судані проводили операції проти ПВК Вагнер і союзників російських бойовиків. Місцеві "Сили швидкого реагування" (RSF) в квітні намагалися за допомогою росіян здійснити державний переворот.

Як повідомляє Бабель, відомості про участь бійців ГУР в операціях на Африканському континенті підтвердили в українській військовій розвідці. Там процитували заяву начальника відомства Кирила Буданова і сказали, що знищувати військових злочинців РФ будуть у всіх куточках світу.

"Українські спецназівці дійсно проводили операції в Судані проти російського ПВК "Вагнер" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які в квітні спробували влаштувати держпереворот. Цю інформацію "Бабелю" підтвердили джерела в розвідувальних колах і надали декілька відео. Деталей операції поки що не розголошують", – сказали журналістам у розвідці. відео дня

Також ЗМІ показали відео з Африки, які отримали від своїх джерел у розвідці.

Кадри роботи спецназу ГУР у Судані

ГУР у Судані / скріншот Главред

Що відомо про операцію ГУР у Судані

У вересні CNN поширило інформацію, згідно з якою у вересні українські спецслужби провели операції проти суданських "Сил швидкого реагування" RSF неподалік від міст Шамбат і Хартум. Участь українських спецслужб вони "обґрунтували" використанням FPV-дронів "в українському стилі".

Згідно з даними американських журналістів, минулого місяця 8 разів були атаковані автомобілі і об'єкти сирійських бойовиків і проведена одна наземна операція в Омдурмані – передмісті Хартума. Група українського спецназу штурмувала будівлю.

Також журналісти писали, що російські бойовики ПВК Вагнер допомагають RSF озброєнням, але про атаки на самих "вагнерівців" тоді не згадувалося.

"У ГУР, коментуючи цей матеріал, лише згадали слова Кирила Буданова, що "Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були", - підкреслили українські журналісти.

Раньше у ГУР розповіли, які об'єкти окупантів під прицілом. За словами заступника начальника військової розвідки Вадим Скібіцького, це критичні об'єкти військового призначення. Цілей у розвідки багато.

Також представник ГУР Андрій Юсов сказав, що близько 70% росіян хочуть здатися в полон ЗСУ. Як заявив представник розвідки, все більше російських військових захотіли здатися після того, як була успішно проведена операція Синиця, за підсумками якої льотчик окупантів РФ "здав" Україні вертоліт Мі-8.

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