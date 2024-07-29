Не просто десятки двохсотих: у Росії розповіли деталі розгрому "Вагнера" у Малі

Ціла колона топвагнерівців поплатилась у протистоянні з туарегами у Малі. Росія визнала потужні втрати.

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Розкрито втрати РФ у розгромі Вагнера в Малі / Колаж Главреда. Фото: скріншот Google maps, Grey Zone

У Росії визнали розгром вагнерівців у Малі. При цьому кількість двохсотих може бути значно вищою за раніше опубліковані ЗМІ дані.

Як повідомляє BBC з посиланням на російські джерела, ідеться про загибель щонайменше 82 найманців. Тоді як раніше преса писала, що у ході зіткнення було ліквідовано від 20 до 50 членів російської банди.

Вагнерівці також зробили заяву про ситуацію в Малі, де згадали про "запеклі бої" на околицях населеного пункту Тін-Заутін з 22 по 27 липня.

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Спочатку вагнерівці нібито мали перевагу, йдеться в заяві, але завдяки піщаній бурі ісламісти перегрупувалися, наростили сили і завдали значних втрат російським найманцям.

"27 липня від бійців надійшла остання радіограма ('Залишилися втрьох, продовжуємо вести бій'). Командир загону Сергій Шевченко загинув у бою", - повідомляють у ПВК "Вагнер".

Розгром Вагнера у Малі - головне

Як писав Главред, напередодні у Малі повстанці корінного народу туарегів перебили десятки найманців ПВК "Вагнер", які регулярно тероризували їхній народ.

Відео розбитої урядової колони біля кордону з Алжиром невдовзі потрапило у Мережу. Стало відомо, що серед двохсотих були такі одіозні російські терористи, як адміністратор пригожинського Телеграм-каналу Grey Zone Нікіта "Бєлий". Крім того, пощастило ліквідувати самого командира кампанії Антона "Лотоса" Єлізарова.

Ще частину терористів туареги взяли в полон, а потім повідомили, що віддають цих російських найманців, які, в тому числі, брали участь у російсько-українській війні, українській стороні.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважував, що Малі - остання ділянка реального впливу "Вагнера". Країну РФ використовує для золотовидобутку. Експерт вважає, що після такої поразки Москва просто розпустить ПВК, кинувши бійців на "мʼясо" в Україну.

Водночас речник ГУР Андрій Юсов натякнув на причетність української розвідки до знищення вагнерівської колони в Малі.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нові замовлені і розрахунки на них як на точковий інструмент вирішення проблем у регіоні буде менше", - сказав він у понеділок, 29 липня.

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