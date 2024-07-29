УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: названо кількість ліквідованих найманців РФ

Олексій Тесля
29 липня 2024, 22:12
177
Джерела повідомляють, що повстанці-туареги в Малі ліквідували десятки найманців РФ.
Вагнерівці, ПВК Вагнера
В Африці ліквідували угруповання ПВК "Вагнера" / 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, СБУ

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі.

Африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ, наголосив він в ефірі телеканала "Еспресо".

"Російські джерела повідомляють, що повстанці-туареги в Малі ліквідували від 20 до 50 найманців ПВК Вагнера. Також у різних джерелах з'явилася інформація про те, що ліквідували і главу цієї ПВК, який став керівником після смерті Пригожина і Уткіна", - зазначив співрозмовник.

відео дня

Він уточнив, що є інформація про те, що найманців, яких повстанці захопили в полон, планують передати Україні.

"У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що повстанці-туареги змогли взяти в полон до 15 вагнерівців. Вони звернулися до України з пропозицією віддати цих вагнерівців на знак солідарності, щоб вони понесли покарання за свої злочини. Зокрема, не тільки за злочини в Україні, а й по всьому світу", - додав Рябих.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі

Нагадаємо, у Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Пізніше з'явилася інформація про те, що пстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Як повідомлялося раніше, у ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ. Африканські повстанці отримали інформацію для проведення успішної операції проти найманців РФ, наголосив Андрій Юсов.

ПВК Вагнера

Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.

У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.
На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду.

У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Африка Мали ПВК Вагнер
Реклама

Головне за день

"Це не передати!": перші слова Харлан після драматичної перемоги на Олімпіаді-2024

"Це не передати!": перші слова Харлан після драматичної перемоги на Олімпіаді-2024

23:28 Спорт
Перша медаль для України на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан стала призеркою

Перша медаль для України на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан стала призеркою

22:21 Спорт
Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими

Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими

21:27 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко 3549

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко

Кінолог назвав найнебезпечнішу породу у світі 2490

Кінолог назвав найнебезпечнішу породу у світі

Росіяни створюють великий котел для ЗСУ: військовий розкрив плани ворога на фронті 2158

Росіяни створюють великий котел для ЗСУ: військовий розкрив плани ворога на фронті

Чому в СРСР переучували шульг: блогер здивував правдою 1905

Чому в СРСР переучували шульг: блогер здивував правдою

Останні новини

23:30

Тіна Кароль готується стати матір'ю

23:28

"Це не передати!": перші слова Харлан після драматичної перемоги на Олімпіаді-2024ФотоВідео

23:07

Росіяни не переживуть: Максим Галкін підтримав українців і "порвав" зал

22:21

Перша медаль для України на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан стала призеркоюФото

22:17

"Не планував": Сергій Жадан розповів про свою "дитину"

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог БорейкоРосія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко
22:12

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: названо кількість ліквідованих найманців РФ

21:59

Пенсіонерка з Калуша виграла 190 тисяч гривень: як їй посміхнулася удача

21:46

"Було бомбардування": Андрій Данилко розкрив правду про Софію Ротару

21:27

Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими

Реклама
21:12

Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську - подробиціВідео

21:09

Останнє фото Лукашенка змусило Мережу засумніватися у його здоров'ї

21:07

Величезна кількість зброї: США виділили великий пакет допомоги

20:51

Дочка Ольги Фреймут заінтригувала поверненням в Україну

20:24

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину

20:15

Леді Гага виходить заміж: стало відомо, хто обранець зіркиВідео

19:59

Все йде до заморозки війниПогляд

19:58

Шквали, грози і дощі: Україну атакує потужний шторм

19:53

"Може, не приходьте на концерти": Данилко - про зауваження щодо російськомовних пісень

19:12

Під загрозою стратегічна траса: РФ може перерізати маршрут ЗСУ – Reuters

19:04

Що потрібно зробити з полуницею восени: поради, які допоможуть усім дачникам

Реклама
18:30

Ситуація зі світлом раптово покращилась: в Україні опублікували "щасливі" графіки

18:25

Донька Олени Мозгової та падчерка Олександра Пономарьова здійснила камінг-аутВідео

18:17

РФ обрала нові цілі й готова масовано бити по Україні: ЗМІ дізналися деталі

18:05

Марічка Падалко стала амбасадоркою забігу "Біжу за мову" від Всеукраїнського Руху "Єдині" новости компании

17:56

Здоров'я стане дуже міцним: що потрібно з'їсти 30 липня - прикмети

17:35

Росія спробувала зірвати спецоперацію України дзвінком до США: реакція ГУР

17:31

"Змінили підхід": журналіст сказав, навіщо РФ вирішила знищити інфраструктуру України

17:21

"Нічого не знаю": російська суперниця Магучіх відреклась від Олімпіади-2024

17:17

Незвичайний збіг: Андрій Данилко проговорився, як звуть онуку Інни Білоконь

17:17

Звільнення від служби колишніх "обмежено придатних" до 25 років: заява Генштабу

17:05

Як зберігати яблука щоб не зіпсувалися: проста і дуже корисна порадаВідео

16:43

За рахунок збільшення тарифу на електроенергію держава гасить борги - Forbes

16:32

Не просто десятки двохсотих: у Росії розповіли деталі розгрому "Вагнера" у Малі

16:32

5 знаків зодіаку, які мають якості, щоб бути найкращими татами

16:21

Зеленський несподівано приїхав на лінію фронту: провів нараду з ССО біля Вовчанська

15:58

Кінолог назвав найнебезпечнішу породу у світі

15:43

Звільнення Князєва: активіст Маселко намагався врятувати суддю-хабарника – ЗМІ

15:29

Уся в сльозах: бій Білодід на Олімпіаді завершився драматичним фіналом

15:26

Як почистити золото зубною пастою: простий, але дуже ефективний спосібВідео

15:11

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: у ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ

Реклама
15:09

Чи можна казати "жара" в українській мові: багатьох здивує відповідьВідео

14:58

Чи можуть віськовозобов'язані жінки перетинати кордон: в ДПСУ здивували заявою

14:51

Журналісти розповіли про те, хто в Україні лобіює інтереси тютюнових нелегалів

14:35

Вдарять сильні магнітні бурі, буде дощ з грозою: Україну накриє небезпечна погода

14:26

"Не захотіла приносити цю жертву": спливла правда про вчинки Світлани Лободи

14:18

Дружина командира, загиблого на аеродромі "Канатове", закликала Червінського не політизувати справуВідео

14:11

Смерть Шинейд О'Коннор: від чого насправді померла музична бунтарка

13:55

"Вихідні були врожайні": в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

13:24

Це лише початок: Угорщина опинилася в ізоляції і дратує всіх членів ЄС

13:19

Путін намагається змінити плани Заходу: в ISW описали план глави Кремля

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти