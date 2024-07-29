Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: названо кількість ліквідованих найманців РФ

Джерела повідомляють, що повстанці-туареги в Малі ліквідували десятки найманців РФ.

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В Африці ліквідували угруповання ПВК "Вагнера" / 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, СБУ

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі.

Африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ, наголосив він в ефірі телеканала "Еспресо".

"Російські джерела повідомляють, що повстанці-туареги в Малі ліквідували від 20 до 50 найманців ПВК Вагнера. Також у різних джерелах з'явилася інформація про те, що ліквідували і главу цієї ПВК, який став керівником після смерті Пригожина і Уткіна", - зазначив співрозмовник.

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Він уточнив, що є інформація про те, що найманців, яких повстанці захопили в полон, планують передати Україні.

"У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що повстанці-туареги змогли взяти в полон до 15 вагнерівців. Вони звернулися до України з пропозицією віддати цих вагнерівців на знак солідарності, щоб вони понесли покарання за свої злочини. Зокрема, не тільки за злочини в Україні, а й по всьому світу", - додав Рябих.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі

Нагадаємо, у Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Пізніше з'явилася інформація про те, що пстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Як повідомлялося раніше, у ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ. Африканські повстанці отримали інформацію для проведення успішної операції проти найманців РФ, наголосив Андрій Юсов.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

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