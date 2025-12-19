Посилює атаки проти Європи: в ISW заявили про вступ РФ у 'нульову фазу'

Росія перейшла у фазу створення інформаційних умов для можливої війни з НАТО.

https://glavred.net/world/usilivaet-ataki-protiv-evropy-v-isw-zayavili-o-vstuplenii-rf-v-nulevuyu-fazu-10725422.html Посилання скопійоване

Підготовка Росії до війни проти НАТО / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Російські прикордонники перетнули кордон між РФ та Естонією

Цей інцидент - не помилка і не випадковість

Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи

Група російських прикордонників днями перетнула кордон з Естонією. Ймовірно, це частина ширшої кампанії Кремля зі створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до майбутньої ​​війни між НАТО та Росією. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що інцидент за участі трьох російських прикордонників, які на короткий час перетнули кордон між РФ та Естонією і зайшли на естонську територію, трапився 17 грудня.

відео дня

Естонська влада повідомила, що російські прикордонники на судні на повітряній подушці дісталися до кам'яного хвилерізу Васкнарва на річці Нарва, що протікає як на російській, так і на естонській території.

Наблизившись до хвилерізу, росіяни висадилися з судна, пройшли по пірсу невелику відстань, а згодом повернулися на територію РФ.

В ISW говорять, що це вже не перший інцидент за участі росіян на кордоні Естонії. Так, 10 жовтня естонські прикордонники повідомили про сімох озброєних російських військовослужбовців у формі у безпосередній близькості до кордону. Судячи з форми, це були не прикордонники РФ, а представники інших воєнізованих структур держави-агресорки. Однак тоді росіяни на територію Естонії не заходили.

Аналітики переконані, що інцидент 17 грудня – не помилка і не випадковість.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи, і що Росія вступила у "нульову фазу" - фазу створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої ​​війни між НАТО та Росією в майбутньому. Подія 17 грудня стала першим випадком, який ISW спостерігає, коли російські військовослужбовці у формі перетинають територію НАТО з початку російських зусиль "нульової фази" у вересні 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Російська загроза для НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю Росії, тож країнам-членам варто вже зараз готуватися до подальшого можливого загострення.

За його словами, держави НАТО мають збільшити оборонні витрати, адже чимало союзників досі не усвідомлюють масштаб і нагальність російської загрози в Європі.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Війна РФ проти НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо говорив, що країна-агресор Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни.

Лідер Росії Володимир Путін назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. За його словами, Росія нібито прагнула стати рівноправним членом "цивілізованої сім'ї" після розпаду СРСР, проте Захід обрав шлях розширення НАТО.

Водночас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред