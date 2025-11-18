Новий "Крим" у країнах Балтії: експерт описав небезпечний сценарій та назвав терміни

Москва може спробувати скористатися тим, що Європа сьогодні демонструє слабкість.

Росія може спробувати захопити Нарву або інше балтійське місто / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Коротко:

Ступак попереджає про ризик гібридної атаки РФ на країни Балтії

Росія може дестабілізувати Естонію силами "зелених чоловічків"

Кремль може скористатися слабкістю Європи

Попри відсутність ресурсів для масштабної військової операції, країна-агресор Росія може спробувати застосувати гібридні методи для захоплення території, аналогічні до тих, які були використані на Донбасі та в Криму. Таку думку під час чату на Главреді озвучив військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами Ступака, у Росії зараз немає достатніх сил, щоб повторити повномасштабне вторгнення, подібне до війни в Україні, адже всі ресурси кинуті на український фронт. Тому сотні танків не підуть на Естонію, Латвію чи Литву. Однак, зазначає експерт, ці держави невеликі за територією, а отже, для дестабілізації може вистачити куди менших сил.

Ступак вважає, що найімовірнішою виглядає операція на кшталт "зелених чоловічків" - коли невелика група добре озброєних людей захоплює ключові адміністративні об'єкти в прикордонних містах.

"Такий варіант цілком можливий, адже 200 озброєних людей можуть тримати в покірності місто, наприклад, Нарву. Тим більше, що кільце навколо Естонії звужується, там можна очікувати якоїсь неприємності", - вважає Ступак.

На думку військового експерта, Москва може спробувати скористатися тим, що Європа сьогодні демонструє слабкість.

"Через два роки Європа може бути набагато сильнішою, і момент буде втрачено. Слабкість провокує агресію, тому Росія може спробувати захопити якусь країну, місто або регіон", - підкреслив Ступак.

Війна РФ і НАТО - прогнози

Як писав Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. За його словами, Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося. Нові розрахунки вказують, що ризики можуть виникнути вже у 2028 році. Деякі військові історики навіть стверджують, що "попереднє літо могло бути останнім мирним".

Росія збільшує виробництво танків Т-90 і відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про її намір створити довгострокову військову загрозу для НАТО. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сухопутних сил США у відставці Веслі Кларк вважає, що Володимир Путін не прийме ультиматум з боку президента США Дональда Трампа і продовжить війну проти України. Кремль нарощує військові сили в Білорусі, навпроти країн Балтії та Фінляндії, що означає підготовку до затяжної війни.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

